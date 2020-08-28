Netflix fará série live-action de game de sucesso Resident Evil

Resident Evil vai virar série na Netflix Crédito: Divulgação

Jogos dos mais tradicionais e conhecidos de terror e suspense, Resident Evil ganhará uma série live-action de oito episódios. A confirmação foi divulgada pela própria plataforma Netflix.

A adaptação será focada nas irmãs Jade e Billie Wesker. Haverá duas linhas diferentes d narrativa que vão separar as histórias. Ainda não há informações quanto a elenco nem com relação a datas para que o projeto seja feito.

A plataforma já até divulgou parte de uma sinopse. De acordo com o anúncio, na primeira leva de episódios, as irmãs de 14 anos Jade e Billie Wesker se mudam para New Raccoon City no auge da adolescência. Na segunda linha cronológica, já adultas, descobrem que o pai delas pode esconder segredos sombrios capazes de destruir o mundo.

Além disso, a Terra terá seis bilhões de monstros e de infectados por um vírus. Segredos do passado também virão à tona. O responsável por levar ao ar a série será Andrew Nabb ('Supernatural')

Já era uma vontade antiga poder adaptar Resident Evil para filme com personagens. Nos cinemas, a saga ganhou adaptação. O último deles, "Resident Evil 6: O Capítulo Final", foi lançado em 2017.