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'The Crown': Netflix anuncia data de estreia da nova temporada

Produção continuará contando a história da rainha Elizabeth II e irá introduzir a princesa Diana no enredo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 17:46

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 17:46

A atriz Olivia Colman segue no papel da rainha Elizabeth II na quarta temporada de 'The Crown'
A atriz Olivia Colman segue no papel da rainha Elizabeth II na quarta temporada de 'The Crown' Crédito: Sophie Mutevelian/Netflix
A Netflix divulgou a data de lançamento da 4ª temporada de The Crown, junto com um vídeo com cenas da produção. A nova temporada estreia no dia 15 de novembro e irá apresentar dois novos personagens importantes: a princesa Diana e a ex-primeira-ministra do Reino Unido Margaret Thatcher.
Boa parte do elenco da terceira temporada, que entrou na série após uma passagem de tempo e substituição dos atores originais, irá continuar na produção, com a adição das atrizes Gillian Anderson, que interpretará Margaret Thatcher, e Emma Corrin, que dará vida à uma versão jovem da princesa Diana.
"Não tenho nem roupa para ver Emma Corrin e Gillian Anderson se juntarem a Olivia Colman pra quarta temporada de The Crown. Minha rainha volta dia 15 de novembro", brincou o perfil do serviço de streaming na publicação.
Lançada em 2016, a série tem um tom biográfico, mostrando episódios importantes do reinado de Elizabeth II, incluindo polêmicas envolvendo a família real britânica e momentos importantes na história e política do Reino Unido. Inicialmente estava previsto que a série teria cinco temporadas, mas em julho de 2020 a Netflix anunciou que The Crown irá acabar na sexta temporada.

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