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Streaming

Netflix poderá escolher automaticamente para você o que assistir

Streaming de vídeo está testando um botão de 'shuffle', que baseado nos gostos do usuário escolhe automaticamente qual é a próxima atração a ser assistida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 17:48

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 17:48

A Netflix está trabalhando em uma ferramenta para acabar com as dúvidas na hora de decidir o que assistir. A plataforma está testando um botão de "shuffle", uma espécie de "sorteador", que seleciona, baseado nas preferências do perfil, algum filme ou série para o usuário assistir.
Netflix, serviço de streaming Crédito: Reprodução
De acordo com o site americano "The Verge", a ferramenta foi encontrada de duas formas diferentes em perfis de usuários: com o botão "shuffle" na tela de entrada, aquela com os usuários, e no menu principal do perfil, com o nome de "play something" (reproduza alguma coisa, em tradução literal). Ambos os botões teriam a mesma finalidade de escolher conteúdos aleatoriamente na plataforma.
Para a revista americana "Variety", a Netflix confirmou que os testes estão sendo feitos e que, por enquanto, somente alguns usuários terão acesso ao recurso e apenas no aplicativo para TV. A ferramenta, porém, não tem data para chegar ao público geral, mas a empresa afirmou ao "The Verge" que os testes estão sendo feitos em diversos países.

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