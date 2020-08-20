Netflix poderá escolher automaticamente para você o que assistir

A Netflix está trabalhando em uma ferramenta para acabar com as dúvidas na hora de decidir o que assistir. A plataforma está testando um botão de "shuffle", uma espécie de "sorteador", que seleciona, baseado nas preferências do perfil, algum filme ou série para o usuário assistir.

Netflix, serviço de streaming Crédito: Reprodução

De acordo com o site americano "The Verge", a ferramenta foi encontrada de duas formas diferentes em perfis de usuários: com o botão "shuffle" na tela de entrada, aquela com os usuários, e no menu principal do perfil, com o nome de "play something" (reproduza alguma coisa, em tradução literal). Ambos os botões teriam a mesma finalidade de escolher conteúdos aleatoriamente na plataforma.

Interesting new feature @netflix ... but what kind of insane person just says, yolo, lets spin the Netflix wheel of fortune pic.twitter.com/6WDJrmd7pG — Turner Levison (@TurnerLevison) August 18, 2020