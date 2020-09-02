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Recuperação

Ana Maria Braga está curada de uma pneumonia e volta à TV nesta quinta

A apresentadora de 71 anos recebeu diagnóstico de pneumonia no último sábado (29), e teve de ficar alguns dias em recuperação em sua casa em São Paulo

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 15:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 15:31
A apresentadora Ana Maria Braga
A apresentadora Ana Maria Braga Crédito: Reprodução/Instagram @anamaria16
A apresentadora Ana Maria Braga, 71, está recuperada de uma pneumonia e voltará a participar ao vivo do programa Encontro nesta quinta (3). O anúncio foi feito por Fátima Bernardes, durante a atração da Globo, na manhã desta quarta (2),
"A Ana está recuperada da pneumonia. Muito bom! Amanhã, ela e o Louro já estarão de volta aqui com a gente, ao vivo. Que delícia, Ana, saber disso. Beijo para você", afirmou a apresentadora.
Ana Maria Braga, 71, recebeu diagnóstico de pneumonia no último sábado (29), e teve de ficar alguns dias em recuperação em sua casa em São Paulo.
No final de janeiro deste ano, Ana Maria afirmou que recebeu novamente o diagnóstico de câncer de pulmão -a apresentadora já enfrentou a doença outras três vezes, sendo uma delas no pulmão. Na época, ela disse que ficaria três semanas afastada do Mais Você.
Após fazer sessões de quimioterapia, a companheira de Louro José confirmou que se curou do câncer no final de abril. A novidade foi contada pela própria apresentadora durante o Encontro. Ana Maria disse que a doença sumiu após realizar um PET scan, exame de imagem que permite o mapeamento de diferentes substâncias químicas radioativas no organismo.
"Fui fazer os exames para saber em que pé tava, se tinha dado certo. Ontem, quando terminei o PET scan, o pessoal que participou do exame de imagem, saiu aplaudindo. Comparando meu exame da primeira vez para ontem, sumiu tudo", disse à época. "Tem um período que eu continuo a fazer tratamento para garantir que as células foram embora, e partir para a comemoração da vida, que é o mais importante."

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