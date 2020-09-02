Ana Maria Braga está curada de uma pneumonia e volta à TV nesta quinta

A apresentadora Ana Maria Braga Crédito: Reprodução/Instagram @anamaria16

A apresentadora Ana Maria Braga, 71, está recuperada de uma pneumonia e voltará a participar ao vivo do programa Encontro nesta quinta (3). O anúncio foi feito por Fátima Bernardes, durante a atração da Globo, na manhã desta quarta (2),

"A Ana está recuperada da pneumonia. Muito bom! Amanhã, ela e o Louro já estarão de volta aqui com a gente, ao vivo. Que delícia, Ana, saber disso. Beijo para você", afirmou a apresentadora.

Ana Maria Braga, 71, recebeu diagnóstico de pneumonia no último sábado (29), e teve de ficar alguns dias em recuperação em sua casa em São Paulo.

No final de janeiro deste ano, Ana Maria afirmou que recebeu novamente o diagnóstico de câncer de pulmão -a apresentadora já enfrentou a doença outras três vezes, sendo uma delas no pulmão. Na época, ela disse que ficaria três semanas afastada do Mais Você.

Após fazer sessões de quimioterapia, a companheira de Louro José confirmou que se curou do câncer no final de abril. A novidade foi contada pela própria apresentadora durante o Encontro. Ana Maria disse que a doença sumiu após realizar um PET scan, exame de imagem que permite o mapeamento de diferentes substâncias químicas radioativas no organismo.