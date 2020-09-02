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Jack Bacon em jogo!

No ES, ex-BBB Victor Hugo 'sequestra' cachorro de Gizelly em brincadeira

Jack Bacon, o pet de Gizelly Bicalho, do 'BBB 20', acabou sendo 'sequestrado' pelo colega de reality da Globo da capixaba em brincadeira nesta terça (1º), em Vitória

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 09:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 09:15
O ex-BBB Victor Hugo com Jack Bacon, cachorro de Gizelly Bicalho, no colo em foto na Enseada do Suá, Vitória, no Espírito Santo
O ex-BBB Victor Hugo com Jack Bacon, cachorro de Gizelly Bicalho, no colo em foto na Enseada do Suá, Vitória, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram @victorhsteixeira
Depois de posar com a mãe de Gizelly Bicalho, a empresária Márcia Machado, em shopping de Vitória, no Espírito Santo, o ex-BBB Victor Hugo partiu para a casa da colega capixaba de confinamento do "BBB 20". No imóvel da Enseada do Suá, o psicólogo decidiu brincar de "sequestrar" o cachorro da advogada, o Jack Bacon. 
Em vídeos publicados nos stories de Victor Hugo, ele surge com o pet no colo "fugindo" da real tutora do animal, Gizelly. Do lado de fora da portaria do prédio, a dupla chegou a brincar com o psicólogo correndo e a advogada gritando "senhor, senhor", questionando o "sequestro" do cãozinho. 
Gizelly e Victor Hugo, depois de desentendimentos que protagonizaram no reality da Globo, mostraram que as possíveis desavenças são águas passadas. Tanto que não só a capixaba o recepcionou em sua casa como realizou live em prol do Setembro Amarelo na noite desta terça (1º) para conscientizar os fãs. A advogada de Vitória falou como testemunha de quem já sofreu de depressão e o psicólogo abordou o lado técnico da doença. 

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Na manhã desta quarta (2), os dois surgiram com uma terceira amiga no apartamento de Gizelly, na Ilha, e mostraram cestas de café da manhã que receberam de admiradores. 
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Nos meus stories mostro todo o sequestro! Não contem pra @gizellybicalho okaaaay?! ??

Uma publicação compartilhada por Victor Hugo (@victorhsteixeira) em

Ver essa foto no Instagram

A cidade das pontes ?? Tô amando te conhecer, Vitória! #working #travel

Uma publicação compartilhada por Victor Hugo (@victorhsteixeira) em

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