No ES, ex-BBB Victor Hugo 'sequestra' cachorro de Gizelly em brincadeira

Depois de posar com a mãe de Gizelly Bicalho, a empresária Márcia Machado, em shopping de Vitória, no Espírito Santo, o ex-BBB Victor Hugo partiu para a casa da colega capixaba de confinamento do "BBB 20". No imóvel da Enseada do Suá, o psicólogo decidiu brincar de "sequestrar" o cachorro da advogada, o Jack Bacon.
Em vídeos publicados nos stories de Victor Hugo, ele surge com o pet no colo "fugindo" da real tutora do animal, Gizelly. Do lado de fora da portaria do prédio, a dupla chegou a brincar com o psicólogo correndo e a advogada gritando "senhor, senhor", questionando o "sequestro" do cãozinho.
Gizelly e Victor Hugo, depois de desentendimentos que protagonizaram no reality da Globo, mostraram que as possíveis desavenças são águas passadas. Tanto que não só a capixaba o recepcionou em sua casa como realizou live em prol do Setembro Amarelo na noite desta terça (1º) para conscientizar os fãs. A advogada de Vitória falou como testemunha de quem já sofreu de depressão e o psicólogo abordou o lado técnico da doença.
Na manhã desta quarta (2), os dois surgiram com uma terceira amiga no apartamento de Gizelly, na Ilha, e mostraram cestas de café da manhã que receberam de admiradores.