Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Cantor Latino revela que ele e a noiva estão com Covid-19

O dono do hit 'Festa no Apê' disse que o casal estava se cuidando 'ao máximo', mas mesmo assim ambos foram infectados

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 19:46

Redação de A Gazeta

O cantor Latino
O cantor Latino Crédito: Reprodução/Instagram @latino
O cantor Latino, 47, divulgou nesta quinta-feira (3) que está com Covid-19. Além dele, a noiva, Rafaella Ribeiro, também testou positivo para a doença causada pelo novo coronavírus.
"Testamos positivo para Codid-19, eu e minha noiva Rafaella", escreveu nas redes sociais. "Vamos passar por essa com fé e a certeza de que vai dar tudo certo. Contamos com a torcida de todos!"
O dono do hit "Festa no Apê" disse que o casal estava se cuidando "ao máximo", mas mesmo assim ambos foram infectados. "Deus está no controle e temos a consciência tranquila que cumprimos todas as orientações de distanciamento social", afirmou.
Latino e Rafaella chegaram a visitar um hospital, mas continuam em isolamento social em casa.
Recentemente, ele havia publicado fotos em que aparecia com figurinos de show, mas avisou que era só por estar com saudades das apresentações. "Enquanto os benditos 'show'zin' não voltam, eu sigo aqui me iludindo que estou prestes a subir no palco", escreveu na ocasião. "Quem (assim como eu) ja está surtando nessa pandemia????"

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
8 motivos para incluir o milho na alimentação
Caso chamou a atenção de moradores, na noite da última quinta-feira (23)
Motorista de app é sequestrado na Serra e suspeito morre após perseguição
Luiz Inácio Lula da Silva
Queratose: saiba o que é a condição que fez Lula passar por procedimento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados