Cantor Latino revela que ele e a noiva estão com Covid-19

O cantor Latino, 47, divulgou nesta quinta-feira (3) que está com Covid-19. Além dele, a noiva, Rafaella Ribeiro, também testou positivo para a doença causada pelo novo coronavírus.
"Testamos positivo para Codid-19, eu e minha noiva Rafaella", escreveu nas redes sociais. "Vamos passar por essa com fé e a certeza de que vai dar tudo certo. Contamos com a torcida de todos!"
O dono do hit "Festa no Apê" disse que o casal estava se cuidando "ao máximo", mas mesmo assim ambos foram infectados. "Deus está no controle e temos a consciência tranquila que cumprimos todas as orientações de distanciamento social", afirmou.
Latino e Rafaella chegaram a visitar um hospital, mas continuam em isolamento social em casa.
Recentemente, ele havia publicado fotos em que aparecia com figurinos de show, mas avisou que era só por estar com saudades das apresentações. "Enquanto os benditos 'show'zin' não voltam, eu sigo aqui me iludindo que estou prestes a subir no palco", escreveu na ocasião. "Quem (assim como eu) ja está surtando nessa pandemia????"