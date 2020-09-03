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Ana Maria Braga diz que pneumonia 'foi um susto' e recebe homenagem

A apresentadora de 71 anos voltou a participar ao vivo do programa Encontro com Fátima Bernardes (Globo) nesta quinta-feira (03)

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 15:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 15:28
A apresentadora Ana Maria Braga
A apresentadora Ana Maria Braga está curada de uma pneumonia Crédito: Reprodução/Instagram @anamaria16
Ana Maria Braga, 71, está curada de uma pneumonia. Afastada desde segunda, nesta quinta-feira (3) a apresentadora voltou a participar ao vivo do programa Encontro com Fátima Bernardes (Globo). Em sua casa em São Paulo, Ana Maria disse que foi apenas um susto.
"Está tudo controlado, tudo ótimo, estou me sentindo muito bem. Foi só um susto em vocês e em mim", afirmou a apresentadora que também agradeceu as mensagens de apoio que recebeu dos fãs e telespectadores nos últimos dias. "Eu brinco dizendo que em tempos de Covid é melhor ter pneumonia", disse Ana Maria com bom humor.
Fátima Bernardes, por sua vez, fez questão de ressaltar sua felicidade em ver a colega de trabalho bem. Ela aproveitou o momento para prestar homenagens à Ana Maria. "Toda quinta-feira a gente faz o quadro TBT com os convidados, você não é convidada, é dona, parceira desse programa, mas decidimos te homenagear com um momento do passado."
Ana Maria Braga assistiu junto com Louro José quando a cantora Simone foi ao programa de culinária da apresentadora. Em seguida, a artista também entrou ao vivo e cantou para Ana Maria a homenageando.
A apresentadora também revisitou o passado e assistiu o momento quando o companheiro, o personagem Louro José, fez a sua primeira aparição na televisão. "Um marco na história da TV", brincou ele. Ana Maria disse que está com saudades do seu filho e falou sobre o retorno. "Esperando você voltar para pertinho de mim."
Ana Maria Braga recebeu diagnóstico de pneumonia no último sábado (29), e teve de ficar alguns dias em recuperação. Procurada pelo F5, a assessoria da apresentadora disse que ela teve diganóstico negativo para Covid-19.

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