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Saúde

Ana Maria Braga está com pneumonia e se recupera em casa

Apresentadora, que passa bem, não fez participação ao vivo em programa de Fátima Bernardes

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 15:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 15:58
A apresentadora Ana Maria Braga
A apresentadora Ana Maria Braga Crédito: Reprodução/Instagram @anamaria16
Desde o início da pandemia do novo coronavírus, Ana Maria Braga está distante dos estúdios da TV Globo. O Mais Você, programa que apresenta há mais de 20 anos, está fora do ar temporariamente e a apresentadora faz participações diárias nas manhãs da emissora com Fátima Bernardes.
Nesta segunda-feira, 31, Ana Maria Braga e Louro José não apareceram. "Hoje não teremos a Ana e o Louro José aqui, ao vivo. Ela está em casa, de repouso. Essa é uma recomendação médica para ela se recuperar de uma pneumonia, que foi descoberta no sábado. Nesse período da pandemia, a gente sabe que os cuidados devem ser redobrados", explicou Fátima, que desejou rápida recuperação da companheira.
À reportagem, a assessoria de imprensa de Ana Maria Braga confirmou que ela permanece em casa por orientação médica. "Ana Maria está com pneumonia, mas está em casa, se sentindo bem e se tratando".
Em abril deste ano, Ana Maria Braga conseguiu se curar de um câncer no pulmão. No dia 27 de janeiro de 2020, ela havia revelado o diagnóstico. "É uma notícia importante, que se faz parte da minha vida e é importante para mim, quero dividir com aquelas pessoas que me fazem estar aqui, que são vocês aí do outro lado", afirmou ela.

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A transparência com os telespectadores sempre foi marca registrada de Ana Maria. Todas as vezes que teve diagnóstico de câncer confirmado, a apresentadora usou momentos do Mais Você para explicar os tratamentos.

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