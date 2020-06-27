Canjica, curau e arroz-doce de cara nova em receitas de Ana Maria Braga

CURAU COM TAPIOCA NA MASSA FOLHADA
- INGREDIENTES:
- 1 lata de milho verde em conserva escorrido (200g)
- ½ xícara (chá) do líquido da conserva do milho (120 ml)
- 2 xícaras (chá) de leite (480 ml)
- ¾ de xícara (chá) de açúcar
- 1 vidro de leite de coco (200 ml)
- ¾ de xícara (chá) de tapioca granulada (150 g)
- 20 vol-au-vents assados (500 g)
- Açúcar de confeiteiro e canela em pó para polvilhar
- Rendimento: 20 unidades
- Tempo: 30 minutos
- Nível: fácil
- MODO DE PREPARO:
- Atenção: esta receita requer cerca de 1 hora de geladeira.
- No liquidificador, bata o milho escorrido com o líquido da conserva e o leite. Coe e descarte os sólidos. Despeje o líquido coado em uma panela, adicione o açúcar e o leite de coco e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até ferver. Fora do fogo, acrescente a tapioca granulada e misture bem. Tampe e deixe em repouso por 5 minutos. Misture novamente.
- Repita o procedimento mais 3 ou 4 vezes, até o creme amornar e engrossar. Transfira para uma tigela, cubra com filme plástico e leve para gelar por cerca de 1 hora. Recheie os vol-au-vents com o curau e sirva polvilhados com açúcar de confeiteiro e canela em pó.
ARROZ-DOCE COM MARACUJÁ
- INGREDIENTES:
- 1 xícara (chá) de arroz
- 3 xícaras (chá) de água
- 1 xícara (chá) de suco de maracujá concentrado
- 1 xícara (chá) de açúcar
- 2 xícaras (chá) de leite
- Canela em pó para polvilhar
- Rendimento: 8 porções
- Tempo: 30 minutos
- Nível: fácil
- MODO DE PREPARO:
- Atenção: esta receita requer 4 horas para gelar.
- Junte o arroz com 2 xícaras (chá) da água e leve ao fogo baixo, mexendo às vezes, por 15 minutos ou até o arroz ficar macio. À parte, misture o suco de maracujá com o açúcar e o restante da água, despeje na panela com o arroz e mexa. Agregue o leite e cozinhe em fogo baixo, mexendo às vezes, por 8 a 10 minutos ou até ficar cremoso.
- Transfira para uma tigela, cubra com filme plástico, deixe amornar e leve à geladeira por, no mínimo, 4 horas. Sirva o arroz-doce gelado, polvilhado com canela em pó a gosto.
CANJICA COM CASTANHA-DO-PARÁ E PAÇOCA
- INGREDIENTES:
- 2 xícaras (chá) de milho branco para canjica (deixe de molho em água por 8 horas)
- 1 litro de água
- ½ xícara (chá) de açúcar
- 1 lata de leite condensado
- 3 e ½ xícaras (chá) de leite
- 100 g de castanhas-do-pará torradas e picadas grosseiramente
- 50 g de coco seco ralado
- 4 paçocas de amendoim (80 g) esfareladas
- Rendimento: 10 porções
- Tempo: 30 minutos
- Nível: fácil
- MODO DE PREPARO:
- Atenção: esta receita requer 8 horas para demolhar o milho.
- Escorra e cozinhe o milho na panela de pressão com a água por 30 minutos, marcados após o início do apito. Espere a pressão se esgotar naturalmente para abrir a panela, escorra (descarte a água) e mantenha a canjica na panela. Reserve a paçoca e acrescente os demais ingredientes à panela.
- Cozinhe, sem tampar e mexendo de vez em quando, por cerca de 15 minutos ou até os grãos ficarem bem macios e o caldo, espesso. Fora do fogo, misture a paçoca. Sirva morna ou fria.