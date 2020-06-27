Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mesa junina

Canjica, curau e arroz-doce de cara nova em receitas de Ana Maria Braga

A apresentadora é fã de festas juninas e sugere três receitas inéditas, fáceis e muito saborosas para serem feitas em família e servidas no arraial em casa
Redação de A Gazeta

27 jun 2020 às 14:00

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 14:00

Curau de tapioca na massa folhada
Crédito: Anamariabraga.globo.com

CURAU COM TAPIOCA NA MASSA FOLHADA

  • INGREDIENTES:
  • 1 lata de milho verde em conserva escorrido (200g)
  • ½ xícara (chá) do líquido da conserva do milho (120 ml)
  • 2 xícaras (chá) de leite (480 ml)
  • ¾ de xícara (chá) de açúcar
  • 1 vidro de leite de coco (200 ml)
  • ¾ de xícara (chá) de tapioca granulada (150 g)
  • 20 vol-au-vents assados (500 g)
  • Açúcar de confeiteiro e canela em pó para polvilhar
  • Rendimento: 20 unidades
  • Tempo: 30 minutos
  • Nível: fácil
  • MODO DE PREPARO:
  • Atenção: esta receita requer cerca de 1 hora de geladeira.
  • No liquidificador, bata o milho escorrido com o líquido da conserva e o leite. Coe e descarte os sólidos. Despeje o líquido coado em uma panela, adicione o açúcar e o leite de coco e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até ferver. Fora do fogo, acrescente a tapioca granulada e misture bem. Tampe e deixe em repouso por 5 minutos. Misture novamente.
  • Repita o procedimento mais 3 ou 4 vezes, até o creme amornar e engrossar. Transfira para uma tigela, cubra com filme plástico e leve para gelar por cerca de 1 hora. Recheie os vol-au-vents com o curau e sirva polvilhados com açúcar de confeiteiro e canela em pó.
Arroz doce com maracujá
Crédito: Anamariabraga.globo.com

ARROZ-DOCE COM MARACUJÁ 

  • INGREDIENTES:
  • 1 xícara (chá) de arroz
  • 3 xícaras (chá) de água
  • 1 xícara (chá) de suco de maracujá concentrado
  • 1 xícara (chá) de açúcar
  • 2 xícaras (chá) de leite
  • Canela em pó para polvilhar
  • Rendimento: 8 porções
  • Tempo: 30 minutos
  • Nível: fácil
  • MODO DE PREPARO: 
  • Atenção: esta receita requer 4 horas para gelar.
  • Junte o arroz com 2 xícaras (chá) da água e leve ao fogo baixo, mexendo às vezes, por 15 minutos ou até o arroz ficar macio. À parte, misture o suco de maracujá com o açúcar e o restante da água, despeje na panela com o arroz e mexa. Agregue o leite e cozinhe em fogo baixo, mexendo às vezes, por 8 a 10 minutos ou até ficar cremoso.
  • Transfira para uma tigela, cubra com filme plástico, deixe amornar e leve à geladeira por, no mínimo, 4 horas. Sirva o arroz-doce gelado, polvilhado com canela em pó a gosto.
Canjica com castanha-do-pará e paçoca
Crédito: Anamariabraga.globo.com

CANJICA COM CASTANHA-DO-PARÁ E PAÇOCA

  • INGREDIENTES: 
  • 2 xícaras (chá) de milho branco para canjica (deixe de molho em água por 8 horas)
  • 1 litro de água
  • ½ xícara (chá) de açúcar
  • 1 lata de leite condensado
  • 3 e ½ xícaras (chá) de leite
  • 100 g de castanhas-do-pará torradas e picadas grosseiramente
  • 50 g de coco seco ralado
  • 4 paçocas de amendoim (80 g) esfareladas
  • Rendimento: 10 porções
  • Tempo: 30 minutos
  • Nível: fácil
  • MODO DE PREPARO:
  • Atenção: esta receita requer 8 horas para demolhar o milho. 
  • Escorra e cozinhe o milho na panela de pressão com a água por 30 minutos, marcados após o início do apito. Espere a pressão se esgotar naturalmente para abrir a panela, escorra (descarte a água) e mantenha a canjica na panela. Reserve a paçoca e acrescente os demais ingredientes à panela.
  • Cozinhe, sem tampar e mexendo de vez em quando, por cerca de 15 minutos ou até os grãos ficarem bem macios e o caldo, espesso. Fora do fogo, misture a paçoca. Sirva morna ou fria.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados