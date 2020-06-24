Crème brûlée de milho verde: receita em clima de festa junina

- INGREDIENTES:
- 650g de creme de leite fresco
- 2 latas de milho verde em conserva
- 270ml de leite integral
- 1 xícara de açúcar refinado
- 3 ovos
- 2 unid. de fava de baunilha
MODO DE PREPARO:
Coloque o leite e as favas de baunilha em uma panela, deixe ferver e reserve na geladeira por 30 minutos. Bata no liquidificador o leite, o açúcar e o milho. Na batedeira, bata as gemas na velocidade 1 e incorpore o creme de leite fresco lentamente. Deixe bater por mais dois minutos.
Despeje em um refratário que possa ir ao forno. Em uma assadeira, acrescente água fervente, coloque o refratário na assadeira e leve-os ao forno para assar em banho-maria.
Com o auxilio de um palito verifique a consistência: quando chegar ao ponto, o palito deverá sair limpo. Seque o refratário e deixe amornar, depois leve a geladeira até esfriar totalmente. No momento de servir, polvilhe sobre a superfície do creme o açúcar cristal e queime com maçarico culinário até formar uma crosta crocante (parecida com caramelo).
Dica: o açúcar cristal pode ser substituído pelo açúcar demerara e o processo do maçarico pode ser substituído por uma colher de metal aquecida na chama do fogão (faça com ela movimentos circulares sobre a camada de açúcar até caramelizar).
Rendimento:
6 porções
Tempo de preparo:
45 minutos
Complexidade:
Fácil