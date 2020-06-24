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Crème brûlée de milho verde: receita em clima de festa junina

Em plena temporada de São João, as comidas juninas estão com tudo e seus ingredientes típicos surgem em releituras de doces famosos, como o brûlée
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 14:37

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 14:37

Crème brûlée de milho verde
Crédito:
  • INGREDIENTES: 
  • 650g de creme de leite fresco
  • 2 latas de milho verde em conserva
  • 270ml de leite integral
  • 1 xícara de açúcar refinado
  • 3 ovos
  • 2 unid. de fava de baunilha

MODO DE PREPARO:

Coloque o leite e as favas de baunilha em uma panela, deixe ferver e reserve na geladeira por 30 minutos. Bata no liquidificador o leite, o açúcar e o milho. Na batedeira, bata as gemas na velocidade 1 e incorpore o creme de leite fresco lentamente. Deixe bater por mais dois minutos. 
Despeje em um refratário que possa ir ao forno. Em uma assadeira, acrescente água fervente, coloque o refratário na assadeira e leve-os ao forno para assar em banho-maria.

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Com o auxilio de um palito verifique a consistência: quando chegar ao ponto, o palito deverá sair limpo. Seque o refratário e deixe amornar, depois leve a geladeira até esfriar totalmente. No momento de servir, polvilhe sobre a superfície do creme o açúcar cristal e queime com maçarico culinário até formar uma crosta crocante (parecida com caramelo).
Dica: o açúcar cristal pode ser substituído pelo açúcar demerara e o processo do maçarico pode ser substituído por uma colher de metal aquecida na chama do fogão (faça com ela movimentos circulares sobre a camada de açúcar até caramelizar).

Rendimento:

6 porções

Tempo de preparo:

45 minutos

Complexidade:

Fácil

Fonte: Black&Decker.

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