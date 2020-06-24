Crème brûlée de milho verde: receita em clima de festa junina

Coloque o leite e as favas de baunilha em uma panela, deixe ferver e reserve na geladeira por 30 minutos.

Bata no liquidificador o leite, o açúcar e o milho. Na batedeira, bata as gemas na velocidade 1 e incorpore o creme de leite fresco lentamente. Deixe bater por mais dois minutos.