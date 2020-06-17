Torta crocante de maçã: aprenda receita fácil para o lanche

Crédito: Adria/Divulgação

INGREDIENTES:

360g de biscoito maizena

2 colheres (sopa) de açúcar



2 gemas peneiradas



1 colher (chá) de canela em pó



1 colher (café) de noz-moscada



325g de manteiga em temperatura ambiente



1 xícara (chá) de aveia em flocos



1 colher (café) de sal



3 maçãs verdes cortadas em cubinhos



100g de uvas passas brancas



½ xícara (chá) de açúcar mascavo

MODO DE PREPARO:

Massa: leve ao processador o biscoito maizena, triture e reserve 1 xícara (chá) para a cobertura. O restante, bata até obter uma farofa. Despeje em uma tigela funda, junte 250g de manteiga ou margarina, 1 colher (sopa) de açúcar, 2 gemas, 1 colher (café) de sal e amasse bem com os dedos para ligar tudo.

Forre o fundo e as laterais de uma forma desmontável (com 27 cm de diâmetro). Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 10 minutos ou até que as beiradas comecem a dourar e reserve.

Cobertura: em uma tigela pequena, junte cinco colheres (sopa) de manteiga, ½ xícara (chá) de açúcar mascavo, 1 xícara (chá) de aveia, 1 xícara (chá) de biscoito maizena triturado e misture bem até envolver todos os ingredientes. Reserve.

Recheio de maçã: em uma tigela média, junte as três maçãs verdes, 1 colher (sopa) de açúcar, 1 colher (chá) de canela, 100g de uvas passas, 1 colher (café) de noz-moscada e misture bem até envolver todos os ingredientes.

Despeje o recheio sobre a massa, espalhando bem com a ajuda de uma colher, e leve ao forno médio preaquecido (180ºC) por cerca de 10 minutos. Retire do forno, acomode por cima a cobertura e retorne ao forno por mais 10 minutos. Retire a torta do forno, deixe amornar, desenforme sobre um prato raso e sirva em seguida.