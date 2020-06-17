Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recheio molhadinho

Torta crocante de maçã: aprenda receita fácil para o lanche

Quer inovar na sobremesa ou preparar algo diferente para o café? Aposte nessa torta de maçã com farofinha amanteigada de biscoito, aveia e canela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 17:19

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 17:19

Torta crocante de maçã
Crédito: Adria/Divulgação
  • INGREDIENTES: 
  • 360g de biscoito maizena
  • 2 colheres (sopa) de açúcar
  • 2 gemas peneiradas
  • 1 colher (chá) de canela em pó
  • 1 colher (café) de noz-moscada
  • 325g de manteiga em temperatura ambiente
  • 1 xícara (chá) de aveia em flocos
  • 1 colher (café) de sal
  • 3 maçãs verdes cortadas em cubinhos
  • 100g de uvas passas brancas
  • ½ xícara (chá) de açúcar mascavo

MODO DE PREPARO:

Massa: leve ao processador o biscoito maizena, triture e reserve 1 xícara (chá) para a cobertura. O restante, bata até obter uma farofa. Despeje em uma tigela funda, junte 250g de manteiga ou margarina, 1 colher (sopa) de açúcar, 2 gemas, 1 colher (café) de sal e amasse bem com os dedos para ligar tudo.
Forre o fundo e as laterais de uma forma desmontável (com 27 cm de diâmetro). Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 10 minutos ou até que as beiradas comecem a dourar e reserve.
Cobertura: em uma tigela pequena, junte cinco colheres (sopa) de manteiga, ½ xícara (chá) de açúcar mascavo, 1 xícara (chá) de aveia, 1 xícara (chá) de biscoito maizena triturado e misture bem até envolver todos os ingredientes. Reserve. 
Recheio de maçã: em uma tigela média, junte as três maçãs verdes, 1 colher (sopa) de açúcar, 1 colher (chá) de canela, 100g de uvas passas, 1 colher (café) de noz-moscada e misture bem até envolver todos os ingredientes.
Despeje o recheio sobre a massa, espalhando bem com a ajuda de uma colher, e leve ao forno médio preaquecido (180ºC) por cerca de 10 minutos. Retire do forno, acomode por cima a cobertura e retorne ao forno por mais 10 minutos. Retire a torta do forno, deixe amornar, desenforme sobre um prato raso e sirva em seguida.

Rendimento:

15 fatias

Tempo de preparo:

60 minutos

Complexidade:

Fácil

Fonte: Adria.

Veja Também

Festa junina: confira 3 receitas de comidas típicas de São João

Que tal fazer cookies de chocolate em casa? Confira receita

Receita de sobremesa irresistível: torta suflê de limão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!
Imagem de destaque
Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados