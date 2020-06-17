Torta crocante de maçã: aprenda receita fácil para o lanche

- INGREDIENTES:
- 360g de biscoito maizena
- 2 colheres (sopa) de açúcar
- 2 gemas peneiradas
- 1 colher (chá) de canela em pó
- 1 colher (café) de noz-moscada
- 325g de manteiga em temperatura ambiente
- 1 xícara (chá) de aveia em flocos
- 1 colher (café) de sal
- 3 maçãs verdes cortadas em cubinhos
- 100g de uvas passas brancas
- ½ xícara (chá) de açúcar mascavo
MODO DE PREPARO:
Massa: leve ao processador o biscoito maizena, triture e reserve 1 xícara (chá) para a cobertura. O restante, bata até obter uma farofa. Despeje em uma tigela funda, junte 250g de manteiga ou margarina, 1 colher (sopa) de açúcar, 2 gemas, 1 colher (café) de sal e amasse bem com os dedos para ligar tudo.
Forre o fundo e as laterais de uma forma desmontável (com 27 cm de diâmetro). Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 10 minutos ou até que as beiradas comecem a dourar e reserve.
Cobertura: em uma tigela pequena, junte cinco colheres (sopa) de manteiga, ½ xícara (chá) de açúcar mascavo, 1 xícara (chá) de aveia, 1 xícara (chá) de biscoito maizena triturado e misture bem até envolver todos os ingredientes. Reserve.
Recheio de maçã: em uma tigela média, junte as três maçãs verdes, 1 colher (sopa) de açúcar, 1 colher (chá) de canela, 100g de uvas passas, 1 colher (café) de noz-moscada e misture bem até envolver todos os ingredientes.
Despeje o recheio sobre a massa, espalhando bem com a ajuda de uma colher, e leve ao forno médio preaquecido (180ºC) por cerca de 10 minutos. Retire do forno, acomode por cima a cobertura e retorne ao forno por mais 10 minutos. Retire a torta do forno, deixe amornar, desenforme sobre um prato raso e sirva em seguida.
Rendimento:
15 fatias
Tempo de preparo:
60 minutos
Complexidade:
Fácil