César Menotti diz que foi cortado da 'Dança dos Famosos' por obesidade

O cantor César Menotti Crédito: Reprodução/Instagram @cesarmenotti

César Menotti , 38, participou do programa Tô na Pan comandado pelo jornalista Leo Dias nesta quarta-feira (2), onde afirmou que não irá mais participar do quadro Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão ( Globo ).

Questionado pelo jornalista sobre o motivo que o levou a sair da competição, o cantor sertanejo confirmou a informação de que seu peso teria sido o problema principal. "Após a última entrevista que eu fiz, logo em seguida a minha assessoria me ligou e disse que eu não estaria mais por causa da obesidade", disse Menotti ao vivo em vídeo chamada.

A dupla de Fabiano, ainda falou sobre ter se programado para participar do quadro. "Na verdade eu até tenho residência em São Paulo mas tinha locado um lugar bem perto da Globo... Já tinha ensaios segunda, terça, quarta. Tinha me programado para passar esse tempo aí", afirmou.

Entretanto, César Menotti não pareceu chateado com a emissora. O cantor fez questão de ressaltar que está "de boa". "Só ri da situação: será que ninguém viu, desde o começo, quando me convidaram, que eu era gordo?", questionou.

O sertanejo também comentou sobre a repercussão do assunto em suas redes sociais. Segundo ele, internautas e fãs apontaram o comportamento da emissora como gordofóbico. "César Menotti é ótima pessoa, quem perdeu foi o Domingão", escreveu um internauta no Twitter. Na entrevista, Menotti relembrou outras participações na Globo incluindo o Medida Certa, quadro que convidava artistas para perder peso com acompanhamento de profissionais da saúde. "Tenho um relacionamento muito bom lá, são todos queridos. Eu e meu irmão já fomos mais de 10 vezes no Faustão."

Ele ainda comentou porque aceitou o convite para participar do Dança dos Famosos. "Topei pelo desafio, eu não danço, sou uma pessoa extremamente tímida diante de poucas pessoas. Então, queria quebrar essa barreira de nunca ter dançado, isso sempre foi uma limitação para mim", disse.

Em recente entrevista à Folha de S.Paulo, Menotti comentou sobre seu peso e disse que não se importa em brincar com o assunto. "Emagrecer eu já emagreci várias vezes. Fiz o Medida Certa, no Fantástico (Globo), em que eu emagreci muito. Então eu já passei por esses processos de emagrecer e engordar, esse efeito sanfona. Mas acho que a gente chega numa certa idade que é hora de eu fazer uma escolha para a vida toda", afirmou.

"Enquanto eu não emagreço, enquanto não chego onde eu quero, não vou ficar sofrendo, deprimido, eu vou rir de mim mesmo, fazer piada comigo mesmo, fazer piada com aquilo que as pessoas vivem. As pessoas me pedem conselho nutricional no Twitter e eu dou minhas resposta, sempre brincando, ironizando."