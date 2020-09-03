Eri Johnson diz que recusou 'BBB 20' para ir ao cruzeiro de Roberto Carlos

O ator Eri Johnson diz que recusou participar do "BBB 20" porque estava com para ir ao cruzeiro do Roberto Carlos, o famoso Projeto Emoções em Alto Mar, que foi adiado para 2022, conforme já adiantou o colunista Pedro Permuy, de A Gazeta.
"Como eu entraria num confinamento em janeiro sendo que em fevereiro teria o projeto 'Emoções'?", falou o Gigante de "Fina Estampa", novela da Globo, ao programa Sensacional com Daniela Albuquerque que vai ao ar nesta quinta (3) às 22h45.
Segundo informações do Uol, Eri ainda alegou que todos os anos costuma ir ao cruzeiro do cantor capixaba.