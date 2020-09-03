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Eri Johnson diz que recusou 'BBB 20' para ir ao cruzeiro de Roberto Carlos

Ator, em entrevista à apresentadora Daniela Albuquerque, entregou que participa do Emoções Alto Mar, do cantor capixaba, todos os anos

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 15:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 15:38
O ator Eri Johnson
O ator Eri Johnson Crédito: Globo/Estevam Avellar
O ator Eri Johnson diz que recusou participar do "BBB 20" porque estava com para ir ao cruzeiro do Roberto Carlos, o famoso Projeto Emoções em Alto Mar, que foi adiado para 2022, conforme já adiantou o colunista Pedro Permuy, de A Gazeta
"Como eu entraria num confinamento em janeiro sendo que em fevereiro teria o projeto 'Emoções'?", falou o Gigante de "Fina Estampa", novela da Globo, ao programa Sensacional com Daniela Albuquerque que vai ao ar nesta quinta (3) às 22h45. 

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Segundo informações do Uol, Eri ainda alegou que todos os anos costuma ir ao cruzeiro do cantor capixaba. 

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