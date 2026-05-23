Vila Velha 491 anos: histórias de quem escolheu a cidade mais antiga do ES para morar

Berço da colonização do Espírito Santo, Vila Velha completa 491 anos neste sábado (23). A caminho de completar cinco séculos, o município já conta com 506.779 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). E, a cada ano que passa, não para de atrair novos moradores por diferentes motivos: mudança no estilo de vida, mais contato com a natureza, proximidade com as praias, além de oportunidades de estudo e trabalho.
Trocar de cidade nunca é simples. Uma nova rotina, lugares para descobrir e o desafio de recomeçar fazem parte da mudança. Mas, para quem escolhe Vila Velha como novo lar, a escolha vem acompanhada de praias, lazer e descobertas. O mineiro Vinícius Amancio conta em suas redes sociais sobre a sua paixão pela cidade. Após uma visita e em busca de melhor qualidade de vida, o corretor de imóveis se mudou para o município mais antigo do Estado.
Estava em São Paulo, morando há alguns anos, vivendo uma qualidade de vida muito baixa e com sobrepeso. Quando decidi mudar algumas coisas na minha vida, a localização foi uma delas. Não pensei duas vezes: Vila Velha foi o lugar que escolhi.
Vinícius Amancio Corretor de Imóveis
Vinicius conta que encontrou em Vila Velha muito mais do que estabilidade financeira, saúde e acolhimento, mas também um amor. O mineiro, recém-casado com Monique Cominote, diz que pretende continuar morando e criar os seus futuros filhos na cidade.
A paulista Daniely Ribeiro também faz parte do grupo de pessoas que escolheram Vila Velha como um novo lugar para viver. Após uma pesquisa por destinos para ela e a família, a cidade canela-verde se destacou pela qualidade de vida. A empresária vive na região há cerca de quatro meses e afirma que se surpreendeu com a receptividade dos moradores.
O capixaba tem fama de ser muito fechado, com poucos amigos. Então viemos para cá já achando que seria um caos nos adaptarmos a tudo aqui. E fomos surpreendidos! Todas as pessoas que passaram por nós até hoje nos trataram muito bem.
Daniely Ribeiro Empresária
Daniely destaca também a sua surpresa pela forte presença do esporte na primeira capital do Espírito Santo. Ela conta que, embora se considere sedentária, sentiu uma grande influência e começou a praticar atividades físicas, com o objetivo de melhorar a saúde física e mental.
Quem busca Vila Velha também chega à cidade atrás de novas oportunidades. A universitária Larissa Fiório mudou-se para o município há dois meses com o objetivo de realizar um sonho: ingressar no ensino superior. A cidade surpreendeu a cachoeirense pela variedade de eventos culturais.
Uma coisa que me chamou atenção na cidade, desde que eu cheguei, foi a quantidade de opções de coisas que você tem para fazer aqui. Sinto que é uma cidade que oferece muitas coisas para quem é do meio artístico e cultural.
Larissa Fiório Universitária
Nas plataformas digitais, relatos sobre a mudança para a cidade também têm ganhado espaço. A influenciadora Vic Martins dedica suas redes sociais para falar da adaptação a Vila Velha. A carioca se mudou com o marido para a cidade após uma viagem na região. A decisão surgiu da vontade do casal de ter filhos e por considerarem Vila Velha uma ótima cidade para criá-los.
Para Vic, o contato com a natureza, mesmo estando em uma cidade urbana, é um dos principais pontos positivos de Vila Velha. Ela destaca a felicidade em dormir com o barulho do mar e as belas paisagens que pode admirar, em especial as ilhas. Vic já chegou a atravessar nadando da orla até a Ilha de Pituã.
Enquanto Vila Velha comemora mais um aniversário, quem chega também começa a construir a própria história na cidade. E entre mudanças, belas paisagens e lazer, o município se consolida não apenas como um ponto turístico, mas também como destino para aqueles que buscam um lar para recomeçar.