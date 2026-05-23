Vila Velha 491 anos: histórias de quem escolheu a cidade mais antiga do ES para morar

Vinicius conta que encontrou em Vila Velha muito mais do que estabilidade financeira, saúde e acolhimento, mas também um amor. O mineiro, recém-casado com Monique Cominote, diz que pretende continuar morando e criar os seus futuros filhos na cidade.





A paulista Daniely Ribeiro também faz parte do grupo de pessoas que escolheram Vila Velha como um novo lugar para viver. Após uma pesquisa por destinos para ela e a família, a cidade canela-verde se destacou pela qualidade de vida. A empresária vive na região há cerca de quatro meses e afirma que se surpreendeu com a receptividade dos moradores.