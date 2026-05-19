Com culto, cortejo e homenagens, Geovani é sepultado em Vila Velha

A despedida também reuniu torcedores que carregavam histórias pessoais com o ídolo vascaíno. O agente funerário Rickson de Souza, torcedor do Vasco e responsável por atuar na preparação do velório, falou sobre a emoção de participar do momento e relembrou a relação construída com Geovani.





“O Brasil está de luto. Geovani foi um dos maiores jogadores da história e tive o privilégio de conhecê-lo. Cresci vendo os gols dele e hoje tive a honra de cuidar dos detalhes dessa despedida”, disse Rickson, que usava uma camisa presenteada pelo próprio ex-jogador.





Companheiro de Geovani nos tempos de Vasco, o ex-goleiro Acácio também participou do velório e relembrou a amizade construída desde os anos 1980, quando os dois chegaram ao clube carioca e conquistaram títulos estaduais juntos.





“Perder Geovani é perder mais do que um amigo, era um irmão. Vivemos muitos anos juntos no Vasco, fomos campeões e mantivemos contato até recentemente. O mais bonito é ver que ele recebeu esse reconhecimento ainda em vida, porque era muito querido”, destacou.



