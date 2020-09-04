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The Rock revela que ele e toda família testaram positivo para covid-19

Foi uma das coisas mais desafiadoras e difíceis que já tivemos que suportar, compartilhou o ator

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 13:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 13:00
Dwayne Johnson, o The Rock
Dwayne Johnson, o The Rock Crédito: Instagram/@therock
Dwayne Johnson contou na quarta-feira, 2, através de um vídeo em suas redes sociais que ele e a família foram diagnosticados com covid-19, há três semanas atrás.
O ator, a esposa, Lauren, e suas filhas Jasmine, de quatro anos, e Tiana, de dois anos, já passaram da fase de contágio e atualmente estão bem. Segundo ele, as crianças tiveram um pouco de dor de garganta no começo, mas ele e a mulher passaram por uma fase mais complicada.
"Eu posso dizer a vocês que essa foi uma das coisas mais desafiadoras e difíceis que já tivemos que suportar como uma família, e para mim, pessoalmente, também. Minha prioridade número 1 sempre foi proteger minha família e minhas filhas".
Dwayne ainda disse que desejava que só ele tivesse testado positivo, e não toda a família. "Então foi um verdadeiro chute no estômago. Mas estou feliz de contar para vocês que estamos bem e saudáveis".
Depois do desabafo, The Rock pediu para que seus seguidores continuem tendo muito cuidado com a doença, busquem formas de aumentar a imunidade e defendeu a importância da utilização das máscaras neste momento de pandemia.
"Comprometa-se com o bem-estar. Use sua máscara. Proteja sua família. Seja rigoroso quanto a ter pessoas sobre sua casa ou reuniões. Se mantenha positivo. E cuide de seus semelhantes", escreveu na legenda da publicação.

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