Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

'Batman' tem filmagens suspensas após Robert Pattinson contrair Covid-19

O filme foi uma das primeiras grandes produções a voltar aos sets de filmagem desde a eclosão da pandemia do novo coronavírus

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 16:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 16:55
Robert Pattinson vai dar vida a Bruce Wayne em
O protagonista Robert Pattinson dará vida ao personagem nas telas de cinema Crédito: Twitter/ Reprodução
As filmagens de "The Batman", novo filme inspirado no Homem-Morcego, foram suspensas depois que o protagonista Robert Pattinson testou positivo para o novo coronavírus, de acordo com a revista americana Vanity Fair.
"Um membro de 'The Batman' testou positivo para Covid-19 e está isolado de acordo com os protocolos estabelecidos. As gravações estão temporariamente pausadas", disse um porta-voz da empresa nesta quinta (3).
"The Batman", com direção de Matt Reeves, precisou interromper suas filmagens em março, quando a pandemia de coornavírus se alastrou pelo Ocidente. Com a retomada do audiovisual em diversos países, o longa foi um dos primeiros a voltar ao set, em Londres.
A previsão é que "The Batman" seja lançado em outubro de 2021. Além de Pattinson, também estão no elenco Zoë Kravitz, como a Mulher-Gato, Colin Farrell, como o Pinguim, e Paul Dano, como o Charada.

Veja Também

Robert Pattinson ignora personal e não fica em forma para viver Batman

Diretor divulga primeiro vídeo de Robert Pattinson como Batman

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados