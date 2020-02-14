Diretor divulga primeiro vídeo de Robert Pattinson como Batman

Robert Pattinson na pele do Homem-Morcego em "The Batman" Crédito: Twitter/ Reprodução

Robert Pattinson surgiu pela primeira vez caracterizado como Batman nesta quinta-feira (13). O diretor do novo filme sobre o Homem-Morcego, Matt Reeves, postou um vídeo em que o ator aparece vestindo o traje do herói da DC Comics.

Intitulado "Teste de Câmera", o vídeo é bem curto e traz Pattinson sob uma luz vermelha. Ele caminha em direção à câmera, que foca no escudo do Batman, no peito. Depois é mostrado o rosto do ator. A armadura traz um ar mais moderno. Os poucos segundos de imagens foram suficientes para transformar o artista em um dos assuntos mais comentados do Twitter.

O ator britânico , de 33 anos, foi escolhido em maio de 2019 para o interpretar Bruce Wayne em seu próximo filme solo. A princípio, o anúncio não repercutiu bem entre os fãs dos quadrinhos, e o próprio Pattinson revelou ter ficado apreensivo em aceitar o papel do justiceiro mascarado, que já foi interpretado por Val Kilmer, Michael Keaton, George Clooney, Christian Bale e Ben Affleck.