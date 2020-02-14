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Cinema

Diretor divulga primeiro vídeo de Robert Pattinson como Batman

Em filmagem de poucos segundos, Matt Reeves revelou traje que ator britânico vai usar para viver o herói da DC em novo filme, previsto para estrear em junho de 2021

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 22:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 22:41
Robert Pattinson na pele do Homem-Morcego em "The Batman" Crédito: Twitter/ Reprodução
Robert Pattinson surgiu pela primeira vez caracterizado como Batman nesta quinta-feira (13). O diretor do novo filme sobre o Homem-Morcego, Matt Reeves, postou um vídeo em que o ator aparece vestindo o traje do herói da DC Comics. 
Intitulado "Teste de Câmera", o vídeo é bem curto e traz Pattinson sob uma luz vermelha. Ele caminha em direção à câmera, que foca no escudo do Batman, no peito. Depois é mostrado o rosto do ator. A armadura traz um ar mais moderno. Os poucos segundos de imagens foram suficientes para transformar o artista em um dos assuntos mais comentados do Twitter. 
O ator britânico , de 33 anos, foi escolhido em maio de 2019 para o interpretar Bruce Wayne em seu próximo filme solo. A princípio, o anúncio não repercutiu bem entre os fãs dos quadrinhos, e o próprio Pattinson revelou ter ficado apreensivo em aceitar o papel do justiceiro mascarado, que já foi interpretado por Val Kilmer, Michael Keaton, George Clooney, Christian Bale e Ben Affleck. 
"The Batman" tem estreia prevista para junho de 2021. O elenco conta com Zoe Kravitz como Mulher-Gato, Paul Dano no papel de Charada, Colin Farrell como Pinguim, Jeffrey Wright na pele do comissário Gordon e Andy Serkis como mordomo Alfred.

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