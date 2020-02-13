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Filme

Disney confirma Will Smith na sequência da live-action de 'Aladdin'

Em 2019, a obra foi a nona maior bilheteria do Brasil e chegou a registrar US$ 1 bilhão nas bilheterias mundiais

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 18:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 18:29
Cena da animação "Aladdin", de 1992 Crédito: Reprodução
O live-action de "Aladdin" terá uma sequência, segundo informações divulgadas pela Vierty nesta quarta-feira (12). 
Segundo o site, os atores Will Smith, Mena Massoud e Naomi Scott farão parte do novo longa, que será produzido pela Disney. 
Dan Lin e Jonathan Eirich continuarão como produtores. Não é possível afirmar, contudo, se  Guy Ritchie assumirá novamente a direção. A Disney disse também que o roteiro ainda está sendo trabalhado.
Em 2019, a obra, que é baseada em uma animação de 1992, foi a nona maior bilheteria do Brasil e chegou a registrar US$ 1 bilhão nas bilheterias mundiais.

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