Disney confirma Will Smith na sequência da live-action de 'Aladdin'

Cena da animação "Aladdin", de 1992 Crédito: Reprodução

O live-action de "Aladdin" terá uma sequência, segundo informações divulgadas pela Vierty nesta quarta-feira (12).

Segundo o site, os atores Will Smith, Mena Massoud e Naomi Scott farão parte do novo longa, que será produzido pela Disney.

Dan Lin e Jonathan Eirich continuarão como produtores. Não é possível afirmar, contudo, se Guy Ritchie assumirá novamente a direção. A Disney disse também que o roteiro ainda está sendo trabalhado.