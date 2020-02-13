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Encontro

Lula e papa Francisco se encontram na Itália

De acordo com informações divulgadas a viagem só foi possível pelo adiamento de uma audiência do ex-presidente

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 15:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 15:35
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o papa Francisco nesta quinta-feira (13), no Vaticano. Crédito: Ricardo Stuckert
 O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o papa Francisco nesta quinta-feira (13), no Vaticano.
O petista viajou na terça (11) para visitar o pontífice. No encontro, os dois conversaram sobre lawfare -termo criado para indicar uma disputa política travada por meio do Judiciário.
A reunião foi intermediada pelo presidente da argentina, Alberto Fernandez.
A viagem foi possível graças a uma decisão da Justiça de Brasília que adiou uma audiência que Lula daria pela Operação Zelotes. A volta do petista para o Brasil está marcada para o sábado (15).

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