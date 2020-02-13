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Coronavírus

Japão registra primeira morte pelo novo coronavírus

Mulher de 80 não estava no navio de cruzeiro Diamond Princess

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 16:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 16:08
No Japão, "este é o primeiro caso de morte de uma pessoa que o teste deu positivo" para o novo coronavírus, Crédito: Pixabay
O Japão registrou, nesta quinta-feira (13), a sua primeira morte coronavírus. A confirmação foi feita pelo ministro da Saúde do país, Katsunobu Kato. Trata-se de uma mulher japonesa de 80 anos. Segundo Kato, a mulher não estava a bordo do navio de cruzeiro Diamond Princess que está em quarentena no porto de Yokohama.
"A relação entre o novo coronavírus e a morte dessa pessoa está estabelecida", disse Katsunobu Kato durante uma coletiva de imprensa, adiantando que o resultado positivo do teste foi confirmado depois da morte.
No Japão, "este é o primeiro caso de morte de uma pessoa que o teste deu positivo" para o novo coronavírus, afirmou o ministro japonês.
A mulher morava em Kanagawa, perto de Tóquio, e esteve no hopital, pela primeira vez, em 22 de janeiro com sintomas de cansaço e fadiga. As condições de saúde dela foram monitoradas até que ela recebeu o diagnóstico de pneumonia e hospitalizada no dia 1° de fevereiro.
As condições respiratórias da paciente piorara e, no dia 6 de fevereiro, ela foi encaminhada a outro hospital. Ontem (12), seu quadro se agravou e ela foi submetida ao teste para o novo coronavírus. O resultado positivo saiu na tarde de hoje, horas depois de sua morte. A idosa não tinha registros recentes de viagem ao exterior.

Filipinas 

O óbito registrado no Japão é o segundo caso de morte por Covid-19 fora da China continental. O primeiro foi um cidadão filipino que tinha estado na província de Hubei, o epicentro do foco do novo coronavírus.
O número total de mortes pelo surto, inicialmente detectado em dezembro do ano passado, está em 1.370 hoje, enquanto o número de casos confirmados subiu para 59.826 na China continental.
*Com informações da Agência Brasil e da emissora de radiodifusão pública do Japão, NHK, e da empresa pública de rádio e TV de Portugal, RTP

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