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Saúde

China relata 254 novas mortes por coronavírus e 15.152 casos

O número diário de casos registrados deu um salto em relação à média dos dias anteriores

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 15:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 15:10
Idosa em Hospital em meio ao surto de coronavírus na China  Crédito: China Daily
O governo da China relatou nesta quinta-feira (13) que o coronavírus causou mais 254 mortes e teve 15.152 novos casos registrados no país ontem. O número diário de casos deu um salto em relação à média dos dias anteriores, em função de uma nova metodologia adotada na província de Hubei, que é a mais afetada e onde a epidemia teve origem. A metodologia agora também considera casos "clinicamente diagnosticados".
Considerando-se os últimos dados, o total de óbitos na China desde o inicio do surto aumentou para 1.367, com 59.804 casos confirmados. 

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