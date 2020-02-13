China relata 254 novas mortes por coronavírus e 15.152 casos

O governo da China relatou nesta quinta-feira (13) que o coronavírus causou mais 254 mortes e teve 15.152 novos casos registrados no país ontem. O número diário de casos deu um salto em relação à média dos dias anteriores, em função de uma nova metodologia adotada na província de Hubei, que é a mais afetada e onde a epidemia teve origem. A metodologia agora também considera casos "clinicamente diagnosticados".