Marco Ricca, marido de Hebe em série da Globo: 'Mulher polêmica'

Eu sou paulista, então o que eu fiz foi voltar bastante à minha origem. Eu fui lá para a Mooca, porque ele é um cara que fala muito com as mãos, tem ascendência italiana. Fui compreendendo o perfil dele. Observei muito os playboys dessa época, que é um tempo muito distante do meu. Na verdade, foi uma preparação mais de memória, e uma criação também. Eu não tive nenhum desejo de imitar o Lélio.