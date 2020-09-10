Marco Ricca, marido de Hebe em série da Globo: 'Mulher polêmica'

Hebe Camargo sempre foi uma mulher intensa, tanto na frente das câmeras quanto na vida pessoal. Prova disso foi o casamento com o empresário Lélio Ravagnani. Uma relação movida pela paixão, mas também repleta de crises de ciúmes, como o público vai poder conferir no sétimo episódio da série, que vai ao ar nesta quinta-feira (10).
O ator Marco Ricca, que interpreta Lélio na obra, comenta na entrevista abaixo sobre o personagem e a relação dele com a esposa: "O Lélio era um típico paulistano, rico, playboy da época. Ele e a Hebe tinham um relacionamento muito profundo, muito fervoroso, com muito amor, mas, ao mesmo tempo muito conflitante".
Como foi a preparação para viver o Lélio?
Eu sou paulista, então o que eu fiz foi voltar bastante à minha origem. Eu fui lá para a Mooca, porque ele é um cara que fala muito com as mãos, tem ascendência italiana. Fui compreendendo o perfil dele. Observei muito os playboys dessa época, que é um tempo muito distante do meu. Na verdade, foi uma preparação mais de memória, e uma criação também. Eu não tive nenhum desejo de imitar o Lélio.
Como era a relação do Lélio com a Hebe?
O Lélio era um típico paulistano, rico, playboy da época. Ele e a Hebe tinham um relacionamento muito profundo, muito fervoroso, com muito amor, mas ao mesmo tempo muito conflitante. Eles brigavam muito, tinham muitas crises de ciúmes.
Como foi o trabalho em parceria com Andrea Beltrão?
Se a gente vai interpretar um personagem que já existiu, a gente tem que achar uma pessoa com a energia desse personagem. A Andreia chegou nesse lugar com a Hebe. Nós nos divertimos muito, como em todos os trabalhos que fizemos juntos até hoje.
O que mais chama a sua atenção na história da Hebe?
A Hebe é uma mulher bastante polêmica, em todos os sentidos: politicamente, nos seus costumes, nos seus atos. Eu acho que ela foi, acima de tudo, essa pessoa forte, que não separava muito a vida dela da personagem apresentadora que ela foi durante a vida toda. Ele se dedicou muito à profissão e a vida pessoal acabou se misturando à pessoa pública.]
Para você, qual a importância de contar a história de Hebe Camargo na TV aberta?
A Hebe foi uma das maiores representantes da televisão brasileira, talvez uma das maiores comunicadoras do mundo. Sempre é bacana mostrar ao público uma história como a dela, de superação.
No episódio desta quinta, dia 10, Lélio (Marco Ricca) e Hebe (Andrea Beltrão) entram em crise quando a apresentadora descobre que o marido teve um ataque de ciúmes ao vê-la abraçada a Chacrinha no palco. Mas Hebe não consegue ficar muito tempo brigada com Lélio e, após uma cena romântica preparada pelo empresário, acaba perdoando-o. O episódio também mostra um momento difícil na carreira da apresentadora, quando, em 1974, ela é obrigada a entrevistar um militar contra sua vontade.
'Hebe' vai ao ar às quintas-feiras, após 'Fina Estampa'. Original Globoplay, desenvolvida pelos Estúdios Globo, a série é criada e escrita por Carolina Kotscho, tem direção artística de Maurício Farias e direção de Maria Clara Abreu.