Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Lélio Ravagnani

Marco Ricca, marido de Hebe em série da Globo: 'Mulher polêmica'

Ator, que dá vida a Lélio Ravagnani na série que vai ao ar na Globo nas noites de quinta, falou sobre experiência de trabalhar com Beltrão e carreira da mãe de Marcello Camargo

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 09:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 09:39
O ator Marco Ricca
O ator Marco Ricca Crédito: Globo/Fábio Rocha
Hebe Camargo sempre foi uma mulher intensa, tanto na frente das câmeras quanto na vida pessoal. Prova disso foi o casamento com o empresário Lélio Ravagnani. Uma relação movida pela paixão, mas também repleta de crises de ciúmes, como o público vai poder conferir no sétimo episódio da série, que vai ao ar nesta quinta-feira (10).
O ator Marco Ricca, que interpreta Lélio na obra, comenta na entrevista abaixo sobre o personagem e a relação dele com a esposa: "O Lélio era um típico paulistano, rico, playboy da época. Ele e a Hebe tinham um relacionamento muito profundo, muito fervoroso, com muito amor, mas, ao mesmo tempo muito conflitante".
Andréa Beltrão dá vida a Hebe Camargo em série homônima da Globo
Andréa Beltrão dá vida a Hebe Camargo em série homônima da Globo Crédito: Globo/Fábio Rocha

Como foi a preparação para viver o Lélio?

Eu sou paulista, então o que eu fiz foi voltar bastante à minha origem. Eu fui lá para a Mooca, porque ele é um cara que fala muito com as mãos, tem ascendência italiana. Fui compreendendo o perfil dele. Observei muito os playboys dessa época, que é um tempo muito distante do meu. Na verdade, foi uma preparação mais de memória, e uma criação também. Eu não tive nenhum desejo de imitar o Lélio.

Como era a relação do Lélio com a Hebe?

O Lélio era um típico paulistano, rico, playboy da época. Ele e a Hebe tinham um relacionamento muito profundo, muito fervoroso, com muito amor, mas ao mesmo tempo muito conflitante. Eles brigavam muito, tinham muitas crises de ciúmes.

Como foi o trabalho em parceria com Andrea Beltrão?

Se a gente vai interpretar um personagem que já existiu, a gente tem que achar uma pessoa com a energia desse personagem. A Andreia chegou nesse lugar com a Hebe. Nós nos divertimos muito, como em todos os trabalhos que fizemos juntos até hoje.

O que mais chama a sua atenção na história da Hebe?

A Hebe é uma mulher bastante polêmica, em todos os sentidos: politicamente, nos seus costumes, nos seus atos. Eu acho que ela foi, acima de tudo, essa pessoa forte, que não separava muito a vida dela da personagem apresentadora que ela foi durante a vida toda. Ele se dedicou muito à profissão e a vida pessoal acabou se misturando à pessoa pública.]

Para você, qual a importância de contar a história de Hebe Camargo na TV aberta?

A Hebe foi uma das maiores representantes da televisão brasileira, talvez uma das maiores comunicadoras do mundo. Sempre é bacana mostrar ao público uma história como a dela, de superação.

Veja Também

"A Fazenda 12": Cartolouco diz que adestrará animais: "Começando pelo Biel"

Gato! Ex-BBB Daniel mostra novo cabelo: "Hollywood está perdendo"

Ariane Colombo: a Miss Espírito Santo que era amiga de Hebe Camargo

No episódio desta quinta, dia 10, Lélio (Marco Ricca) e Hebe (Andrea Beltrão) entram em crise quando a apresentadora descobre que o marido teve um ataque de ciúmes ao vê-la abraçada a Chacrinha no palco. Mas Hebe não consegue ficar muito tempo brigada com Lélio e, após uma cena romântica preparada pelo empresário, acaba perdoando-o. O episódio também mostra um momento difícil na carreira da apresentadora, quando, em 1974, ela é obrigada a entrevistar um militar contra sua vontade.
'Hebe' vai ao ar às quintas-feiras, após 'Fina Estampa'. Original Globoplay, desenvolvida pelos Estúdios Globo, a série é criada e escrita por Carolina Kotscho, tem direção artística de Maurício Farias e direção de Maria Clara Abreu.

Veja Também

"Amizade forte", dizem atrizes de Nair Bello e Lolita Rodrigues em "Hebe"

Filho de Hebe em série, Caio Horowicz: "Marcello tem história fascinante"

Andréa Beltrão se desculpa e diz que brincou sobre ganhar joias de Hebe

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Especialistas e autoridades em segurança pública debatem caminhos para enfrentar violência no Brasil
Imagem de destaque
Entenda por que dormir 7 horas por noite ajuda a retardar o envelhecimento
Jeep Avenger Teaser
Jeep Avenger prepara estreia no Brasil de cara nova

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados