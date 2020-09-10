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Gato! Ex-BBB Daniel mostra novo cabelo: 'Hollywood está perdendo'

Modelo do 'BBB 20' exibiu o novo visual no Instagram e recebeu uma enxurrada de elogios; mudança faz parte da carreira, disse ao Gshow

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 08:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 08:59
O modelo e ex-BBB Daniel Lenhardt
O modelo e ex-BBB Daniel Lenhardt Crédito: Reprodução/Instagram @daniellenhardt
Daniel Lenhardt, do "BBB 20", cansou do cabelo comprido com o qual apareceu no reality da Globo e decidiu cortar as madeixas. Nesta quarta (9), ele acabou causando reboliço ao surgir na web como  novo visual. 
Em entrevista ao Gshow, ele disse que a mudança está ligada à carreira de modelo. "Tenho focado muito em estudar, estou fazendo um curso online de atuação", alegou. 

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No post da rede social de fotos, o bonitão recebeu uma enxurrada de elogios. "Hollywood está perdendo esse ator", disse uma fã. Bianca Andrade comentou: "Mentira! Socorro, amei". Gregory Kessey também se manifestou: "Ficou bom, man". 
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