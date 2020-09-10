Gato! Ex-BBB Daniel mostra novo cabelo: 'Hollywood está perdendo'

Daniel Lenhardt, do "BBB 20", cansou do cabelo comprido com o qual apareceu no reality da Globo e decidiu cortar as madeixas. Nesta quarta (9), ele acabou causando reboliço ao surgir na web como novo visual.
Em entrevista ao Gshow, ele disse que a mudança está ligada à carreira de modelo. "Tenho focado muito em estudar, estou fazendo um curso online de atuação", alegou.
No post da rede social de fotos, o bonitão recebeu uma enxurrada de elogios. "Hollywood está perdendo esse ator", disse uma fã. Bianca Andrade comentou: "Mentira! Socorro, amei". Gregory Kessey também se manifestou: "Ficou bom, man".