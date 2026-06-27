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Cachorro é resgatado após quatro dias preso em penhasco em Rio Novo do Sul

Cãozinho chamado Tonton foi encontrado na manhã de sábado (27); pet é companhia de um menino autista

Publicado em 27 de Junho de 2026 às 17:08

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

27 jun 2026 às 17:08

Após quatro dias de buscas, um cachorro que estava preso em um penhasco foi resgatado na manhã deste sábado (27), na zona rural de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. O animal estava em uma área de difícil acesso desde a terça-feira (23) e foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros Militar e pela Defesa Civil Municipal.

Cachorro é resgatado após quatro dias preso em penhasco em Rio Novo do Sul
Cachorro é resgatado após quatro dias preso em penhasco em Rio Novo do Sul Montagem | Ian Rodrigues

Inicialmente, os militares foram acionados na manhã de quinta-feira (25), mas não localizaram o cão. Ao longo do dia, os bombeiros receberam novos detalhes sobre o caso e acionaram a Defesa Civil para realizar um sobrevoo com drone na região. Na manhã de sexta-feira (26), o animal não foi localizado durante a vistoria aérea, mas as buscas continuaram. 

Cachorro Tonton é pet do menino Léo Júnior, que é autista e mora em Rio Novo do Sul
Cachorro Tonton é pet do menino Léo Júnior, que é autista e mora em Rio Novo do Sul Montagem | Luziete Mendonça

Segundo Ian Rodrigues, engenheiro do órgão municipal que participou da ação, o cãozinho chamado Tonton foi encontrado com alguns espinhos presos ao corpo, mas em bom estado de saúde. Ele foi devolvido aos tutores em seguida.


Tonton é pet do menino Léo Júnior, que é autista e já teve até festa de aniversário com o cãozinho como tema. A avó dele Luziete Mendonça contou que a criança ficou muito abalada com a falta do animal e foi quem percebeu onde ele havia ido parar. Ela afirma que procurou Tonton com uma vizinha, mas não teve sucesso, portanto acionou as autoridades e acompanhou as buscas até o resgate.

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