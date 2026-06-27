Cachorro é resgatado após quatro dias preso em penhasco em Rio Novo do Sul

Segundo Ian Rodrigues, engenheiro do órgão municipal que participou da ação, o cãozinho chamado Tonton foi encontrado com alguns espinhos presos ao corpo, mas em bom estado de saúde. Ele foi devolvido aos tutores em seguida.





Tonton é pet do menino Léo Júnior, que é autista e já teve até festa de aniversário com o cãozinho como tema. A avó dele Luziete Mendonça contou que a criança ficou muito abalada com a falta do animal e foi quem percebeu onde ele havia ido parar. Ela afirma que procurou Tonton com uma vizinha, mas não teve sucesso, portanto acionou as autoridades e acompanhou as buscas até o resgate.