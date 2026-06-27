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3.238 feridos

Mortes após terremotos na Venezuela sobem para 1430

O balanço foi divulgado neste sábado (27) pelo governo venezuelano

Publicado em 27 de Junho de 2026 às 17:20

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

27 jun 2026 às 17:20
O número de mortes em razão dos terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira (24) subiu para 1.430. O balanço foi divulgado neste sábado (27) pelo governo venezuelano.
Os números mostram ainda 3.238 feridos pelos tremores, que registraram magnitude de 7,5 e 7,2 graus na escala Richter. Segundo o governo venezuelano, foram contabilizadas pelo menos 430 réplicas de menor intensidade.
Caracas/Venezuela - 24/06/2026 - MUNDO - Terremoto de magnitude 7,5 atinge Venezuela e derruba prédios em Caracas; há mortos.
 Terremoto de magnitude 7,5 atinge Venezuela  RS | Fotos Públicas
O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que dois brasileiros – uma mulher e um homem – morreram em decorrência dos terremotos. Uma das vítimas é a brasiliense Vanessa Zacarias da Silva, 44 anos.
Na tarde de sexta-feira (26), um novo terremoto, de magnitude 4,9, atingiu a costa norte da Venezuela. O tremor foi sentido na capital Caracas e na cidade vizinha de Maracay.

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