O desespero na Venezuela em dia 'crucial' na busca por sobreviventes de terremotos

Equipes de resgate seguem correndo contra o relógio para resgatar desaparecidos em terremotos Crédito: Reuters

A presidente em exercício da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse ter esperanças de que as equipes de resgate encontrem sobreviventes dos terremotos fatais de quarta-feira , e a ONU afirmou que este sábado (27/06) será um dia crucial para os trabalhos.

Em um vídeo publicado pelo governo venezuelano, Rodríguez agradeceu a todos os socorristas pelo seu trabalho nos esforços de recuperação até agora. Segundo ela, o "mais estratégico" é o resgate das pessoas que ainda estão vivas, que "é a nossa prioridade".

"Temos fé e esperança de que iremos resgatá-los."

Rodríguez disse que mais de 200 tremores secundários foram registrados desde os terremotos iniciais

Os esforços de resgate continuam pelo terceiro dia após dois terremotos consecutivos atingirem o país na quarta-feira, deixando pelo menos 920 mortos e mais de 3.360 feridos. A ONU estima que 50 mil pessoas possam estar desaparecidas.

Foi declarado estado de emergência e os serviços de aeroporto, trem e transporte público foram suspensos.

Os feridos estão sendo tratados em instalações médicas improvisadas e um alto funcionário do governo venezuelano informou que centenas de socorristas internacionais chegaram ao país, com mais a caminho.

Os centros médicos que permanecem em funcionamento estão sobrecarregados. Profissionais de saúde disseram à BBC que, mesmo antes do desastre, o país já tinha dificuldades para tratar os pacientes.

Sábado será 'crucial'

A maior autoridade da ONU para ajuda humanitária disse à BBC que o sábado será "crucial" para as operações de socorro, à medida que equipes internacionais de resgate chegam ao país.

Tom Fletcher — que é secretário-geral-adjunto para Assuntos Humanitários e Coordenador de Socorro de Urgência da ONU — disse que as equipes de resgate são "alertadas minuto a minuto, hora a hora, pelo som dos sobreviventes sob os escombros".

"O pior é quando essas vozes se calam", disse Fletcher.

A ONU estimou no sábado que cerca de sete milhões de pessoas podem ter sido afetadas pelos terremotos.

O número exato de pessoas desaparecidas não está claro. A presidente em exercício da Venezuela estimou o número em 172 em uma atualização na sexta-feira.

Mas à agência de notícias AFP, Fletcher disse que mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas. Um site independente sobre pessoas desaparecidas, administrado por civis, também estima o número em dezenas de milhares, relatando mais de 54 mil pessoas que não foram contatadas por familiares.

O site mostra ainda que 12.215 pessoas foram localizadas, mas não divulga em que condições foram encontradas.

Fletcher disse que a resposta global aos terremotos fatais tem sido "muito boa".

Com a chegada de equipes da Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, Europa e Oriente Médio, "a política fica totalmente em segundo plano neste momento", disse ele.

A ONU mobilizou 39 equipes de resgate e registrou a chegada de quase 2 mil socorristas internacionais à Venezuela para prestar assistência.

Equipes internacionais de resgate continuam sendo enviadas para a Venezuela Crédito: Reuters

As equipes da ONU contam também com 111 cães de resgate.

O secretário da ONU disse que, como a entidade perdeu "quase metade" de seu orçamento de ajuda humanitária nos últimos 18 meses, o financiamento para operações de resgate vem sendo um desafio.

Levantamentos feitos pela imprensa internacional mostraram que há muitos cidadãos estrangeiros entre as vítimas fatais do terremoto.

Em Portugal, o governo informou que 28 cidadãos portugueses morreram, segundo veículos de comunicação locais.

Sete cidadãos chineses morreram, informou a agência de notícias Xinhua, citando a embaixada da China na Venezuela.

A imprensa espanhola relatou a morte de cinco cidadãos do país e o desaparecimento de outros 119, citando o ministro das Relações Exteriores, José Manuel Albares.

O Ministério das Relações Exteriores da Itália informou a morte de um cidadão ítalo-venezuelano em decorrência dos terremotos consecutivos.

Dois cidadãos brasileiros também estão entre as vítimas fatais, confirmou o governo brasileiro. O Itamaraty informou que presta assistência consular às famílias e não divulgará dados pessoais das vítimas.

'Com as próprias mãos'

A Cruz Vermelha Internacional disse que os esforços de resgate estão sendo dificultados por estradas bloqueadas e pela destruição generalizada após os terremotos.

A diretora regional para as Américas, Loyce Pace, disse à BBC que as equipes de resgate "tiveram de recorrer a motocicletas e outros meios de transporte [em vez de ambulâncias], pois as ruas estão muito lotadas de pessoas".

Fortes tremores secundários continuam ameaçando prédios danificados, tornando as operações de resgate mais perigosas.

"O tempo está se esgotando rapidamente para quaisquer sobreviventes que ainda possam estar sob os escombros. Precisamos chegar até eles da maneira mais rápida e fácil possível", diz ela.

Segundo Pace, também há relatos extraordinários de sobrevivência e humanidade.

Ela conta que um funcionário da Cruz Vermelha resgatou sua família dos escombros "com as próprias mãos", enquanto outros cantavam para pessoas presas sob prédios desabados, para tranquilizá-las de que não foram esquecidas enquanto as equipes de resgate trabalham para alcançá-las.

Imagem aérea mostra destruição em La Guaira Crédito: Getty Images

Uma família disse à BBC que está tentando resgatar um homem de 31 anos — identificado como Carlos Eduardo — que está preso sob os escombros. A família vem chamando por ele há dois dias.

"Mais ou menos uma hora e meia atrás, tivemos notícias dele. Ele não chegou a falar, apenas gemeu", disse à BBC o primo. Desde então, o homem preso nos escombros não respondeu mais.

Equipes de resgate e cães farejadores da Espanha chegaram ao local, mas se retiraram após não encontrarem nenhum sinal de vida.

No entanto, a família de Carlos permaneceu no local, continuando a remover os escombros na tentativa de encontrá-lo.

Em outro local, as equipes de resgate conseguiram salvar um bebê recém-nascido, que voltou para sua família, em um momento emocionante que foi aplaudido pelos socorristas.

Como aconteceram os terremotos

Os terremotos, com magnitudes de 7,2 e 7,5, ocorreram com menos de um minuto de intervalo, enquanto a maioria das pessoas estava em casa devido a um feriado nacional.

O primeiro tremor de magnitude 7,2 na escala Richter atingiu a região da costa central do país, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O terremoto ocorreu às 18h04 no horário local e teve seu epicentro próximo à cidade de San Felipe, no estado de Yaracuy, cerca de 280 quilômetros a oeste de Caracas.

Apenas 39 segundos depois, o USGS registrou um segundo terremoto, ainda mais forte, de magnitude 7,5. O epicentro foi localizado próximo ao município de Yumare, um pouco mais ao norte do epicentro inicial.

Crédito: BBC

Um dos terremotos foi o mais forte registrado no país desde 1900, segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O catálogo de terremotos da agência governamental indica que um terremoto de magnitude 7,7 atingiu as proximidades da costa da Venezuela em 29 de outubro de 1900, evento conhecido como o terremoto de San Narciso.

Um dos fatores cruciais que determinam o impacto de um terremoto na população é a profundidade em que ele ocorre em relação à superfície da Terra.

Um terremoto acontece quando duas partes da Terra se deslocam repentinamente uma em relação à outra, liberando uma grande quantidade de energia. Quando essa energia chega à superfície, provoca tremores no solo.

Quanto mais próximo da superfície, mais intensos são os tremores e maior o potencial de danos.