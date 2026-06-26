Dois brasileiros morrem em terremotos na Venezuela, diz Itamaraty

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O Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou nessa quinta-feira (25) que dois brasileiros -- uma mulher e um homem -- morreram em decorrência dos terremotos que atingiram a Venezuela na noite de quarta (24). Tremores podem ter deixado milhares de mortos.

"O MRE informa, com grande pesar, o falecimento de uma cidadã e um cidadão brasileiros em consequência dos terremotos que atingiram a Venezuela. O ministério informa ainda estar prestando assistência consular às famílias das vítimas", disse a pasta em publicação no X.

Um terremoto de magnitude 7,2 na escala Richter atingiu área de aproximadamente 160 quilômetros (km) a oeste de Caracas na noite de quarta-feira, seguido, menos de um minuto depois, por um tremor de magnitude 7,5, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O terremoto de magnitude 7,5 foi o mais forte da Venezuela desde 1900. O país fica na fronteira entre as placas tectônicas do Caribe e da América do Sul e sofreu terremotos devastadores, incluindo um que matou cerca de 30 mil pessoas em 1812.

Um pouco antes do anúncio do Itamaraty, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou o uso de uma aeronave KC-390 Millennium para missão humanitária brasileira à Venezuela com decolagem prevista para às 10h de hoje.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia afirmado ontem que prometeu à presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, o envio de "tudo o que for necessário" ao país.

"Fizemos uma reunião com vários ministros agora. Eu falei com a presidenta Delcy, da Venezuela, de manhã, do carro, para perguntar a ela o que precisava que a gente fizesse, e estamos reunindo vários ministros para mandar tudo o que for necessário: água, bombeiro, defesa civil, comida, remédio", disse Lula, ao discursar em evento de entregas do Programa Terra da Gente em Mato Grosso do Sul.