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Tragédia

Terremotos na Venezuela deixam ao menos 164 mortos

Delcy Rodríguez anunciou fundo de US$ 200 milhões para reconstrução

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 10:59

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

25 jun 2026 às 10:59
Caracas/Venezuela - 24/06/2026 - MUNDO - Terremoto de magnitude 7,5 atinge Venezuela e derruba prédios em Caracas; há mortos.
Terremoto de magnitude 7,5 atinge Venezuela e derruba prédios em Caracas RS | Fotos Públicas
Os terremotos que atingiram a Venezuela na noite desta quarta-feira (24) causaram pelo menos 164 mortes até o momento, segundo afirmou a presidente Delcy Rodríguez na manhã desta quinta-feira (25). Há mais de mil feridos e mais vítimas presas nos escombros das dezenas de prédios e casas que desabaram.
Segundo informações da agência Reuters, a presidente anunciou que será criado um fundo de US$ 200 milhões, com recursos do Fundo Monetário Internacional (FMI) para reconstruir a infraestrutura do país.
Em fala à Nação, Delcy Rodríguez disse que todos os esforços atuais são para salvar vidas e resgatar sobreviventes. Segundo ela, o estado mais afetado do país foi La Guaira, com "dezenas de edifícios colapsados. "É uma verdadeira tragédia", disse a presidente.
O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) estima que o número de mortes pode ultrapassar 10 mil pessoas e chegar a até 100 mil.
Um alerta de tsunami foi emitido também nesta quarta pelo U.S. Tsunami Warning Centers, mas a ameaça não se confirmou.
Dezenas de países já se prontificaram a ajudar a Venezuela. Nações como México, Brasil, Catar, Estados Unidos, China e outras se dispuseram a enviar equipes de resgate e a enviar também material de primeiros socorros.

Terremotos

A Venezuela foi atingida por dois terremotos nesta quarta. O primeiro foi de magnitude 7,2 e ocorreu no fim da tarde a 160 km a oeste de Caracas. O segundo aconteceu cerca de um minuto depois e teve magnitude 7,5.

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