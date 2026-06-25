Terremotos na Venezuela deixam ao menos 164 mortos

Terremoto de magnitude 7,5 atinge Venezuela e derruba prédios em Caracas RS | Fotos Públicas

Segundo informações da agência Reuters, a presidente anunciou que será criado um fundo de US$ 200 milhões, com recursos do Fundo Monetário Internacional (FMI) para reconstruir a infraestrutura do país.

Em fala à Nação, Delcy Rodríguez disse que todos os esforços atuais são para salvar vidas e resgatar sobreviventes. Segundo ela, o estado mais afetado do país foi La Guaira, com "dezenas de edifícios colapsados. "É uma verdadeira tragédia", disse a presidente.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) estima que o número de mortes pode ultrapassar 10 mil pessoas e chegar a até 100 mil.

Um alerta de tsunami foi emitido também nesta quarta pelo U.S. Tsunami Warning Centers, mas a ameaça não se confirmou.

Dezenas de países já se prontificaram a ajudar a Venezuela. Nações como México, Brasil, Catar, Estados Unidos, China e outras se dispuseram a enviar equipes de resgate e a enviar também material de primeiros socorros.

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