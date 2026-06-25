Vídeos impressionantes mostram terremoto na Venezuela; assista

Vídeos
Imagens impressionates registradas por câmeras de segurança e por moradores no país mostram os efeitos do terremoto. Parte do teto do Aeroporto Internacional Simón Bolívar, na Venezuela, caiu devido aos dois terremotos, de magnitudes 7,5 e 7,2, que atingiram a costa do país. Veja vídeos abaixo:
Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP— Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026
Así se vio el Terremoto en caracas VENEZUELA, La pastora se rumora que los temblores continuarán así que todos permanezcan en un lugar seguro y aseguren a sus familiares, DIOS TIENE EL CONTROL😖🙏🏽 pic.twitter.com/aeG9vB7oXT— BAEZ👑 (@Baeztvshow) June 24, 2026
🇻🇪 | 7,1 | Vídeo del momento del terremoto sorprende a un partido de béisbol en Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/YuMTuQ8xDM— Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 24, 2026
🇻🇪🚨| ULTIMA HORA: El video captura fuertes temblores en Caracas, Venezuela, durante el terremoto de magnitud 7.1. pic.twitter.com/m9EkuWdnC8— Eduardo Menoni (@eduardomenoni) June 24, 2026
Imágenes del terremoto de Venezuela, fue muy fuerte pic.twitter.com/fg0m7fBMfp— mi nombre es Tania (@minombreescorag) June 25, 2026
Venezolano se graba corriendo las escaleras de su edificio mientras ocurría los dos terremotos que azotaron Venezuela, se pueden ver como las escaleras están agrietadas. pic.twitter.com/PWcRqTq87I— 🇻🇪 amilcarrock 🇺🇦 (@amilcarrock) June 25, 2026
El reconocido Hotel Edward de la Guaira se derrumbo por completo.— Hacking white_hat (@anonymous_hat2) June 25, 2026
Familiares de los Beisbolista Gorkys Hernández y Eliézer Alfonzo entre otros, perdieron la vida.
Del edificio no quedó nada... #Venezuela #Terremoto #Caracas #LaGuaira pic.twitter.com/2rNRhJtLp4
Tremores no Brasil