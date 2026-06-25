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Mais de 30 mortes

Vídeos impressionantes mostram terremoto na Venezuela; assista

As regiões mais afetadas no país foram Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Caracas e La Guarda

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 06:24

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

25 jun 2026 às 06:24
Hotel Eduard's desabou após terremotos na Venezuela Reprodução
O território da Venezuela foi sacudido por dois terremotos de forte magnitude, de 7,2 e 7,5 na escala Richter, entre o fim da tarde e a noite desta quarta-feira (24), seguidos de 20 réplicas. Em comunicado divulgado pela Telesur, emissora estatal da Venezuela, a presidente interina Delcy Rodruguez anunciou que decretou estado de emergência para lidar com as consequências do desastre e pediu união à população para salvar vidas. 

Segundo o site G1, Delcy Rodríguez informou que, no balanço parcial, foram confirmadas 32 mortes e 700 feridos até o momento.
As regiões mais afetadas no país foram Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Caracas e La Guarda, segundo a Telesur. A presidente venezuela pediu ampla mobilização dos profissionais de saúde e também anunciou a suspensão de aulas nos próximos dias desta semana.

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Segundo o Centro Nacional de Alerta de Tsunamis dos Estados Unidos, os tremores foram registrados com 39 segundos de diferença. O órgão chegou a emitir um alerta de tsunami para Porto Rico e as Ilhas Virgens, mas suspendeu os avisos.  
O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou inicialmente que o principal tremor tinha magnitude de 7,1 graus na escala Richter, mas atualizou a intensidade para  7,5. 

Vídeos

 Imagens impressionates registradas por câmeras de segurança e por moradores no país mostram os efeitos do terremoto. Parte do teto do Aeroporto Internacional Simón Bolívar, na Venezuela, caiu devido aos dois terremotos, de magnitudes 7,5 e 7,2, que atingiram a costa do país. Veja vídeos abaixo:

Tremores no Brasil

Brasileiros da Região Norte do país relataram ter percebido os terremotos. A Defesa Civil do Estado do Amazonas informou que um tremor de terra foi sentido por moradores de Manaus, Barcelos e Iranduba, mas sem causar vítimas. 
O prefeito Igor Normando, de Belém, disse nas redes sociais que a cidade também tremeu e prédios foram evacuados por precaução nos bairros de Umarizal, Jurunas, Cremação e Pedreira. O prefeito pediu calma e atenção às orientações do poder público. 
Segundo a Telesur, o epicentro do terremoto principal foi a 23 quilômetros de Yumare. A emissora estatal venezuelana informou que esses tremores estão entre os mais fortes que atingiram o país em mais de um século.
O último sismo de magnitude semelhante foi em 2018, de magnitude 7,3, afetando pelo menos dez países da região, incluindo o Brasil, a Guiana e diversas ilhas do Caribe.
*Com informações de Reuters e Telesur.
 

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