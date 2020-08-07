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"Notícia falsa"

Andréa Beltrão se desculpa e diz que brincou sobre ganhar joias de Hebe

Atriz vive Hebe Camargo na série da Globo e, durante entrevista à Quem, acabou brincando sobre joias da apresentadora e teve que se desculpar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 09:04

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 09:04

A atriz Andréa Beltrão dá vida à apresentadora Hebe Camargo, na série homônima da Globo
A atriz Andréa Beltrão dá vida à apresentadora Hebe Camargo, na série homônima da Globo Crédito: Globo/Divulgação
Andréa Beltrão precisou ir se explicar na internet sobre ter ganhado joias do acervo de Hebe Camargo após a gravação da série homônima da Globo, atualmente exibida nas noites de quinta-feira. A atriz, que dá vida à apresentadora na trama em sua era mais madura, foi ao Instagram esclarecer a polêmica. 
"Acho que preciso me desculpar aqui, porque vários veículos de comunicação sérios acabaram publicando uma notícia falsa que partiu de uma brincadeira que eu fiz", disse, em post na rede sociais de fotos. 

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Antes disso, em entrevista à Quem, Beltrão havia dito: "Ganhei todas as joias. A família me deu de presente. Estão todas aqui comigo".

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