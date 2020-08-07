Andréa Beltrão se desculpa e diz que brincou sobre ganhar joias de Hebe

Andréa Beltrão precisou ir se explicar na internet sobre ter ganhado joias do acervo de Hebe Camargo após a gravação da série homônima da Globo, atualmente exibida nas noites de quinta-feira. A atriz, que dá vida à apresentadora na trama em sua era mais madura, foi ao Instagram esclarecer a polêmica.
"Acho que preciso me desculpar aqui, porque vários veículos de comunicação sérios acabaram publicando uma notícia falsa que partiu de uma brincadeira que eu fiz", disse, em post na rede sociais de fotos.