Andréa Beltrão se desculpa e diz que brincou sobre ganhar joias de Hebe

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As jo?ias! Era brincadeira... mas a fascite plantar... verdade verdadeira.Acho que preciso me desculpar aqui, porque va?rios vei?culos de comunicac?a?o sérios acabaram publicando uma noti?cia falsa que partiu de uma brincadeira que fiz numa entrevista coletiva. Aos jornalistas, minhas sinceras e constrangidas desculpas.