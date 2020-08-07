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Bombou na web!

Boneca de Mulher-Leopardo viraliza por semelhança com Rita Cadillac

Vilã do próximo filme da Mulher Maravilha acabou sendo comparada à artista Rita Cadillac após foto bombar nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 08:48

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 08:48

Boneca de Mulher-Leopardo viraliza por semelhança com Rita Cadillac
Boneca de Mulher-Leopardo viraliza por semelhança com Rita Cadillac Crédito: Reprodução/Montagem A GAZETA
Uma foto de uma boneca da Mulher-Leopardo bombou nas redes nesta quinta (6), mas não pela super-heroína que ela representa, senão pela semelhança que internautas apontaram do brinquedo com a artista Rita Cadillac
A vilã será oficialmente apresentada no cinema no próximo filme da saga da Mulher Maravilha e será vivida pela atriz Kristen Wiig. Enquanto isso, o brinquedo, que já é vendido nas lojas dos Estados Unidos, circula na internet. 

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"Adorei a boneca da Rita Cadillac", observou um internauta no Twitter. Outro comentou: "Mirou na Mulher-Leopardo, acertou na Rita Cadillac". 

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