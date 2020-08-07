Boneca de Mulher-Leopardo viraliza por semelhança com Rita Cadillac

Uma foto de uma boneca da Mulher-Leopardo bombou nas redes nesta quinta (6), mas não pela super-heroína que ela representa, senão pela semelhança que internautas apontaram do brinquedo com a artista Rita Cadillac.
A vilã será oficialmente apresentada no cinema no próximo filme da saga da Mulher Maravilha e será vivida pela atriz Kristen Wiig. Enquanto isso, o brinquedo, que já é vendido nas lojas dos Estados Unidos, circula na internet.
"Adorei a boneca da Rita Cadillac", observou um internauta no Twitter. Outro comentou: "Mirou na Mulher-Leopardo, acertou na Rita Cadillac".