Maiara e Fernando Zor reatam namoro pela 6ª vez, diz colunista

Os sertanejos Maiara, da dupla com Maraísa, e Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, reataram o namoro pela sexta vez, segundo informações do colunista Leo Dias, do Metrópoles.
O casal ainda não assumiu o retorno pelas redes sociais, mas apareceram na última quinta (6) pescando juntos no Pantanal. Segundo Leo Dias, os dois estão juntos na Pousada Recanto dos Jaus, em Alcinópolis, no Mato Grosso do Sul e que na semana passada estiveram na casa de Bárbara Evans.
Em seu perfil na web, Fernando chegou a publicar uma foto com um peixe nas mãos e parte do corpo de uma mulher aparece na imagem, mas sem marcação.