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Gracyanne Barbosa faz procedimento estético para afinar o rosto

Musa fitness disse que sempre se incomodou com 'rosto de bolacha' e encontrou saída para afinar o rosto sem ficar flácida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 08:21

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 08:21

A modelo Gracyanne Barbosa se submete a procedimento estético no rosto
A modelo Gracyanne Barbosa se submete a procedimento estético no rosto Crédito: Reprodução/Instagram @graoficial
Gracyanne Barbosa usou as redes sociais na noite desta quarta (5) para exibir o resultado de um procedimento estético ao que se submeteu recentemente. A musa fitness buscou uma alternativa para afinar o rosto sem ter flacidez e compartilhou a saída. 
"Resolvi compartilhar algo que mudou o formato do meu rosto. Sempre fui bochechuda e isso me incomodava muito, certeza que quem me acompanha aqui ou já viu entrevistas minhas me viu reclamando da cara de bolacha", começou 
Em seguida, falou: "Eu nunca tinha ouvido falar em emagrecimento facial, só conhecia técnicas para gordura corporal e, por mais seca que eu ficasse, o rosto nunca acompanhava". 

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"Esse tratamento que fiz foi toda semana, com aplicação de enzimas específicas para rosto, e logo na primeira já senti diferença, fiz seis semanas e ainda estou fazendo. Melhorou muito, sem ficar flácido, que era meu medo", finalizou. 

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