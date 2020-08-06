Gracyanne Barbosa faz procedimento estético para afinar o rosto

A modelo Gracyanne Barbosa se submete a procedimento estético no rosto Crédito: Reprodução/Instagram @graoficial

Gracyanne Barbosa usou as redes sociais na noite desta quarta (5) para exibir o resultado de um procedimento estético ao que se submeteu recentemente. A musa fitness buscou uma alternativa para afinar o rosto sem ter flacidez e compartilhou a saída.

"Resolvi compartilhar algo que mudou o formato do meu rosto. Sempre fui bochechuda e isso me incomodava muito, certeza que quem me acompanha aqui ou já viu entrevistas minhas me viu reclamando da cara de bolacha", começou

Em seguida, falou: "Eu nunca tinha ouvido falar em emagrecimento facial, só conhecia técnicas para gordura corporal e, por mais seca que eu ficasse, o rosto nunca acompanhava".