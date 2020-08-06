Padre Fábio de Melo faz 1º tatuagem em homenagem à mãe

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Ela tem apenas 2 cm. Obra de arte criada e executada pelo meu amigo @fernandoshimizu. Dei a ela o nome de Ana, o mesmo de minha ma?e. Tudo comec?ou com uma abelha que ficava pousando em mim, durante as lives das missas dominicais. Uma minha, outra na @zizafernandes. Quem vem acompanhando ja? me ouviu falando sobre elas. Sera? meu sinal. De um tempo difi?cil, mas tambe?m bonito. De reclusa?o, de vida interior, de buscas e realizac?o?es silenciosas. O poeta tem raza?o: abelha fazendo mel vale o tempo que na?o voou...