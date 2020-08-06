Padre Fábio de Melo faz 1º tatuagem em homenagem à mãe

Padre Fábio de Melo, 49, compartilhou com os seus mais de 20 milhões de seguidores a sua primeira tatuagem. O artista católico publicou o resultado do trabalho de Fernando Shimizu nesta noite de terça (4) nas redes sociais.
O desenho escolhido pelo religioso foi uma abelha de apenas dois centímetros. Segundo ele, a tatuagem é uma forma de homenagear sua mãe. "Dei a ela o nome de Ana, o mesmo de minha mãe", escreveu na publicação.
Fábio de Melo contou que tudo começou com uma abelha que pousava em sua mão durante as transmissões ao vivo das missas dominicais. "Será meu sinal. De um tempo difícil, mas também bonito. De reclusão, de vida interior, de buscas e realizações silenciosas", afirmou.
O padre disse que para não se esquecer de que o mel é fruto de dedicação, resolveu "pousar" uma abelha em sua mão. "O poeta tem razão: 'Abelha fazendo mel vale o tempo que não voou...'", completou.
Nos comentários artistas e internautas elogiaram a tatuagem do religioso. "Sarado e agora tatuado? Você é meu Padre!! 100%! Te amo! ", escreveu o apresentador Marcos Mion. A atriz Grazi Massafera também comentou: "Aí que lindo! Que sensibilidade, que força e arte. Lindos significados."
"Quando Deus fala com a gente através da natureza", escreveu a apresentadora do SBT, Lívia Andrade, na foto do padre Fábio de Melo.