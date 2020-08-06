Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Abelha

Padre Fábio de Melo faz 1º tatuagem em homenagem à mãe

O desenho escolhido pelo religioso foi uma abelha de apenas dois centímetros

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 07:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 07:58
Padre Fábio de Melo
O padre Fábio de Melo Crédito: Divulgação
Padre Fábio de Melo, 49, compartilhou com os seus mais de 20 milhões de seguidores a sua primeira tatuagem. O artista católico publicou o resultado do trabalho de Fernando Shimizu nesta noite de terça (4) nas redes sociais.
O desenho escolhido pelo religioso foi uma abelha de apenas dois centímetros. Segundo ele, a tatuagem é uma forma de homenagear sua mãe. "Dei a ela o nome de Ana, o mesmo de minha mãe", escreveu na publicação.
Fábio de Melo contou que tudo começou com uma abelha que pousava em sua mão durante as transmissões ao vivo das missas dominicais. "Será meu sinal. De um tempo difícil, mas também bonito. De reclusão, de vida interior, de buscas e realizações silenciosas", afirmou.
O padre disse que para não se esquecer de que o mel é fruto de dedicação, resolveu "pousar" uma abelha em sua mão. "O poeta tem razão: 'Abelha fazendo mel vale o tempo que não voou...'", completou.

Veja Também

Delegada encerra inquérito e não indicia ex-BBB Prior por estupro

Kim Kardashian e Kanye fazem viagem secreta para salvar casamento

Dudu Nobre elogia Carnaval de Vitória e lança samba da MUG para 2021

Nos comentários artistas e internautas elogiaram a tatuagem do religioso. "Sarado e agora tatuado? Você é meu Padre!! 100%! Te amo! ", escreveu o apresentador Marcos Mion. A atriz Grazi Massafera também comentou: "Aí que lindo! Que sensibilidade, que força e arte. Lindos significados."
"Quando Deus fala com a gente através da natureza", escreveu a apresentadora do SBT, Lívia Andrade, na foto do padre Fábio de Melo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários
Macucos é a principal atração do Festival Agita no dia 19 de abril, no shopping Mestre Álvaro.
Festival às margens da lagoa Juparanã, em Linhares, terá shows de Macucos e Casaca
Imagem de destaque
Meningite: conheça os principais sinais da doença em crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados