Kim Kardashian e Kanye fazem viagem secreta para salvar casamento

O rapper Kanye West e sua esposa, a socialite e empresária Kim Kardashian Crédito: Reprodução/Instagram @kanyew.est

Fotografados por onde passam, Kim Kardashian , 39, e Kanye West , 43, deverão ficar longe dos holofotes por algum tempo. Isso porque, segundo o site americano TMZ, os dois estariam em uma viagem secreta com os filhos como uma última tentativa de salvar seu casamento.

Segundo a publicação, o casal deixou os Estados Unidos e estaria em um ilha tropical, cuja localização não foi informada, e está em uma propriedade descrita por uma fonte como "uma fortaleza", por estar em um local tão remoto que é praticamente impossível para os paparazzi se aproximarem.

O jornal britânico The Sun já havia dito que Kim estaria cogitando levar um pastor para auxiliar o casal, e vetado a presença da mãe, Kris Jenner , justamente para que Kanye não sentisse pressionado. "A viagem não é um feriado romântico. É mais uma chance para que eles se reconectem longe de todo o caos", disse uma fonte.

A crise no casamento de Kim e Kanye já vem sendo noticiada há algumas semanas, após episódios envolvendo o cantor. Em um deles, durante um evento de campanha, o rapper, que chegou a se anunciar como candidato à Presidência, disse que os dois haviam cogitado abortar a primeira filha, North, hoje com sete anos.