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Kim Kardashian e Kanye fazem viagem secreta para salvar casamento

O casal deixou os Estados Unidos e estaria em um ilha tropical, cuja localização não foi informada, e está em uma propriedade descrita por uma fonte como 'uma fortaleza'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 07:45

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 07:45

O rapper Kanye West e sua esposa, a socialite e empresária Kim Kardashian
O rapper Kanye West e sua esposa, a socialite e empresária Kim Kardashian Crédito: Reprodução/Instagram @kanyew.est
Fotografados por onde passam, Kim Kardashian, 39, e Kanye West, 43, deverão ficar longe dos holofotes por algum tempo. Isso porque, segundo o site americano TMZ, os dois estariam em uma viagem secreta com os filhos como uma última tentativa de salvar seu casamento.
Segundo a publicação, o casal deixou os Estados Unidos e estaria em um ilha tropical, cuja localização não foi informada, e está em uma propriedade descrita por uma fonte como "uma fortaleza", por estar em um local tão remoto que é praticamente impossível para os paparazzi se aproximarem.
O jornal britânico The Sun já havia dito que Kim estaria cogitando levar um pastor para auxiliar o casal, e vetado a presença da mãe, Kris Jenner, justamente para que Kanye não sentisse pressionado. "A viagem não é um feriado romântico. É mais uma chance para que eles se reconectem longe de todo o caos", disse uma fonte.

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A crise no casamento de Kim e Kanye já vem sendo noticiada há algumas semanas, após episódios envolvendo o cantor. Em um deles, durante um evento de campanha, o rapper, que chegou a se anunciar como candidato à Presidência, disse que os dois haviam cogitado abortar a primeira filha, North, hoje com sete anos.
Depois disso, ele ainda postou uma série de comentários em suas redes sociais falando que se separaria de Kim e se queixando do tratamento que estaria recebendo da mulher e da sogra. Kim comentou a crise recentemente, em suas redes sociais, citando que ele é bipolar e pedindo respeito pelo momento.

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