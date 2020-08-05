O sambista Dudu Nobre em foto na Sapucaí, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @dudunobresamba

Your browser does not support the audio element. Dudu Nobre elogia Carnaval de Vitória e lança samba da MUG para 2021

"Carnaval capixaba é um dos carnavais que mais cresce no Brasil", disparou, enquanto também convidou para a Feijoada da MUG deste ano, que será totalmente virtual e terá, até, entrega do tradicional prato brasileiro via aplicativo. "Estou muito feliz com o resultado (do samba) e acho que a MUG, com grandes enredos assim, mostra um diferencial para escolas de samba do País todo", falou.

O artista completou: "Nossa expectativa está nas alturas, é a melhor possível, e com certeza nós buscamos fazer tudo da melhor forma possível. É um grande samba que vai encantar a todos".

FEIJOADA EM CASA

A letra que dará o tom para a MUG desfilar no sambódromo de Vitória será uma das atrações do evento online, que acontece às 12h30 do próximo domingo (9). Para receber a porção de feijoada em casa, o folião pode pedir o prato pelo aplicativo Shipp por R$ 40 mais taxa de entrega ou fazer a retirada por drive thru a partir das 11h do mesmo dia, na quadra da escola.