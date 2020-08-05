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Pedro Permuy

Dudu Nobre elogia Carnaval de Vitória e lança samba da MUG para 2021

Em vídeo enviado à coluna, sambista disse que carnaval capixaba é dos que mais cresce no Brasil e convidou para Feijoada da MUG virtual neste domingo (9)

Públicado em 

05 ago 2020 às 10:45
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

O sambista Dudu Nobre em foto na Sapucaí, no Rio de Janeiro
O sambista Dudu Nobre em foto na Sapucaí, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @dudunobresamba
Mocidade Unida da Glória (MUG) já está a mil para o Carnaval de Vitória 2021Como já revelou reportagem do Divirta-se, seção de Entretenimento de A GAZETA, as escolas de samba do Grupo Especial estão confiantes com a folia e se preparam para a data. Em vídeo enviado com exclusividade à coluna, Dudu Nobre - autor do samba da agremiação de Vila Velha - exaltou os desfiles do Sambão do Povo.
Dudu Nobre elogia Carnaval de Vitória e lança samba da MUG para 2021
"Carnaval capixaba é um dos carnavais que mais cresce no Brasil", disparou, enquanto também convidou para a Feijoada da MUG deste ano, que será totalmente virtual e terá, até, entrega do tradicional prato brasileiro via aplicativo. "Estou muito feliz com o resultado (do samba) e acho que a MUG, com grandes enredos assim, mostra um diferencial para escolas de samba do País todo", falou.
O artista completou: "Nossa expectativa está nas alturas, é a melhor possível, e com certeza nós buscamos fazer tudo da melhor forma possível. É um grande samba que vai encantar a todos".

FEIJOADA EM CASA

A letra que dará o tom para a MUG desfilar no sambódromo de Vitória será uma das atrações do evento online, que acontece às 12h30 do próximo domingo (9). Para receber a porção de feijoada em casa, o folião pode pedir o prato pelo aplicativo Shipp por R$ 40 mais taxa de entrega ou fazer a retirada por drive thru a partir das 11h do mesmo dia, na quadra da escola.
Durante a transmissão, que acontecerá via canal do YouTube da MUG, os internautas ainda poderão fazer doações espontâneas para a agremiação continuar com projetos sociais que têm ajudado famílias afetadas pela crise do coronavírus na comunidade.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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