Zezé Di Camargo e Luciano participam de especial de Dia dos Pais na Globo

Zezé Di Camargo e Luciano já estão confirmados no Especial Dia dos Pais do Altas Horas. A atração, que vai ao ar neste sábado (8), na Rede Globo, vai mostrar a dupla em bate-papo com Serginho Groissman e promete transbordar a tela de amor. No roteiro, os melhores momentos dos cantores nas duas décadas do programa, um deles mostrando Luan Santana em feat com os irmãos.
O programa terá, ainda, surpresas dos filhos para os artistas, participação especial de Francisco, pai de Zezé e Luciano, e do padre Fábio de Melo cantando "Pai", de Fábio Jr.
Dentro do "novo normal", o apresentador entrevista os irmãos via web. Separados, virtualmente, já que Zezé Di Camargo está passando o período de distanciamento social em sua fazenda É o Amor, no interior de Goiás, com os pais, Francisco e Helena, e a noiva, Graciele Lacerda. Já Luciano curte a sua casa em São Paulo com a esposa Flávia e as gêmeas, Isabella e Helena.