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Zezé Di Camargo e Luciano participam de especial de Dia dos Pais na Globo

Irmãos, ao lado do pai, Francisco, participam da programação em homenagem ao Dia dos Pais do Altas Horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 08:15

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 08:15

Os irmãos e artistas Zezé Di Camargo e Luciano
Os irmãos e artistas Zezé Di Camargo e Luciano Crédito: Reprodução/Instagram @zezedicamargo.luciano
Zezé Di Camargo e Luciano já estão confirmados no Especial Dia dos Pais do Altas Horas. A atração, que vai ao ar neste sábado (8), na Rede Globo, vai mostrar a dupla em bate-papo com Serginho Groissman e promete transbordar a tela de amor. No roteiro, os melhores momentos dos cantores nas duas décadas do programa, um deles mostrando Luan Santana em feat com os irmãos.
O programa terá, ainda, surpresas dos filhos para os artistas, participação especial de Francisco, pai de Zezé e Luciano, e do padre Fábio de Melo cantando "Pai", de Fábio Jr. 

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Dentro do "novo normal", o apresentador entrevista os irmãos via web. Separados, virtualmente, já que Zezé Di Camargo está passando o período de distanciamento social em sua fazenda É o Amor, no interior de Goiás, com os pais, Francisco e Helena, e a noiva, Graciele Lacerda. Já Luciano curte a sua casa em São Paulo com a esposa Flávia e as gêmeas, Isabella e Helena.

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