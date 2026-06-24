Veja 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 25 de junho de 2026

Do universo dos super-heróis aos dramas intimistas, o cinema reserva opções variadas para o fim do mês de junho nas telas brasileiras Crédito: Imagem: Talaj | Shutterstock

A última quinta-feira de junho chega com estreias distintas nas salas de cinema do Brasil. O dia reúne uma grande produção do universo DC, um drama brasileiro ambientado no interior de Goiás, um romance chinês sobre culpa e redenção, uma história de amor libanesa que atravessa três décadas e um drama de guerra alemão ambientado nos dias finais da Segunda Guerra Mundial.

Com gêneros e origens bem diferentes entre si, as estreias desta quinta-feira têm algo para cada tipo de espectador. Confira!

1. Supergirl

“Supergirl” acompanha Kara Zor-El em uma caçada cósmica por diferentes sistemas solares ao lado da alienígena Ruthye e do supercão Krypto Crédito: Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.

A heroína kryptoniana mais famosa dos quadrinhos finalmente ganha seu próprio filme no novo Universo DC. Dirigido por Craig Gillespie e com roteiro de Ana Nogueira, o longa é baseado na aclamada HQ “Supergirl: Mulher do Amanhã”, escrita por Tom King e ilustrada pela artista brasileira Bilquis Evely.

Kara Zor-El, vivida por Milly Alcock, sobreviveu ao colapso de Krypton aos 14 anos e agora, aos 21, ainda carrega as sequelas dessa destruição. Sua jornada a leva para além dos planetas conhecidos, para sistemas solares sem a influência do sol amarelo — o que neutraliza seus poderes e a coloca em situações de perigo extremo. Matthias Schoenaerts interpreta o vilão Krem, Eve Ridley vive a alienígena Ruthye Marie Knoll e Jason Momoa aparece como o caçador de recompensas Lobo.

2. Apenas Coisas Boas

“Apenas Coisas Boas” retrata o encontro inesperado entre um caubói solitário e um motoqueiro acidentado no interior de Goiás de 1984 e a paixão transformadora que surge entre eles (Imagem: Reprodução digital | Olhar Distribuição) Crédito:

O drama brasileiro escrito e dirigido por Daniel Nolasco se ambienta no interior de Goiás, na região rural de Batalha das Neves, em 1984. Antônio é um caubói solitário e introspectivo que leva uma vida pacata em sua pequena fazenda, tendo os animais como única companhia. Tudo muda quando Marcelo, um motoqueiro solitário, sofre um acidente na estrada próxima e é acolhido por ele. Do encontro inesperado, nasce uma paixão avassaladora e transformadora que desestabiliza e provoca rupturas profundas em cada um dos dois. Lucas Drummond, Fernando Libonati e Liev Carlos estão no elenco.

3. O Sol Nasce Para Todos

Drama chinês intenso, “O Sol Nasce Para Todos” explora culpa, redenção e os caminhos que insistem em se cruzar entre dois ex-amantes separados pela vida (Imagem: Reprodução digital | Synapse Distribution) Crédito:

O drama chinês dirigido e escrito por Cai Shangjun acompanha um ex-casal unido por um segredo que os marcou para sempre: ele assumiu a culpa por um crime que ela cometeu e passou anos preso. Ao retornar à vida civil, o homem se depara com um mundo repleto de perdões ilusórios e amores ressentidos, enquanto os caminhos do casal continuam se cruzando de formas inesperadas, trazendo à tona sentimentos que o tempo não conseguiu apagar. Zhang Songwen, Zhilei Xin e Feng Shaofeng protagonizam o filme.

4. Um Triste e Belo Mundo

“Um Triste e Belo Mundo” acompanha três décadas de uma história de amor marcada por desilusão e esperança em meio às tragédias do Líbano Crédito: Imagem: Reprodução digital | Pandora Filmes

O drama romântico dirigido e escrito por Cyril Aris acompanha Nino e Yasmina ao longo de três décadas de uma história de amor marcada por desilusões, esperança e pela realidade brutal do Líbano. Diante das tragédias que assolam o país, os dois precisam escolher entre se amar ou lutar pela própria sobrevivência — e a resposta não é simples. Mounia Akl e Hassan Akil protagonizam o filme, com Julia Kassar e Camille Salameh no elenco de apoio.

5. Uma Infância Alemã

“Uma Infância Alemã” acompanha um menino de 12 anos cujo cotidiano pacato em uma ilha alemã é abalado por um segredo de família revelado ao fim da Segunda Guerra Mundial (Imagem: Reprodução digital | Imovision) Crédito:

Dirigido por Fatih Akın com roteiro do próprio diretor em parceria com Hark Bohm, o drama de guerra alemão se passa nas semanas finais da Segunda Guerra Mundial na ilha reclusa de Amrum. Nanning, um menino de 12 anos, leva uma vida dura, mas, de certa forma, tranquila: caça focas no mar, pesca à noite e ajuda a mãe a alimentar a família em uma fazenda próxima. Apesar das dificuldades, a atmosfera campestre da ilha quase se assemelha a um paraíso particular.