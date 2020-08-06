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Andréa Beltrão ganha joias do acervo de Hebe Camargo: 'Família deu'

Apresentadora usou as verdadeiras joias da apresentadora durante Hebe, série da Globo, e acabou herdando relíquias dadas pela família de Hebe Camargo

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 08:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 08:40
A atriz Andréa Beltrão dá vida à apresentadora Hebe Camargo na série homônima da Globo
A atriz Andréa Beltrão dá vida à apresentadora Hebe Camargo na série homônima da Globo Crédito: Globo/Reprodução
Andréa Beltrão, de 56 anos, é a estrela de Hebe, série da Globo exibida nas noites de quinta-feira. Dirigida por Maurício Farias, marido da atriz, a trama mostra a trajetória da apresentadora mais famosa do Brasil em 10 episódios. 
Para dar vida à mãe de Marcello Camargo, Andréa usou joias do acervo pessoal da artista e recebeu algumas das peças como recordação do trabalho, segundo revelou a atriz em entrevista à Quem. "Ganhei todas as joias. A família me deu de presente". 

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Acostumada a um estilo mais casual - sem saltos altos - Andréa chegou a ter uma fascite plantar de tanto usar os saltões para interpretar a diva da TV. "Dói para caramba e é difícil de ficar boa, mas a gente consegue ficar boa com muita fisioterapia. É uma coisa chata e, muitas vezes, vem do uso de salto alto. Como usei muito salto alto neste período de gravações - e também ao longo da minha vida - acabei adquirindo essa minha amiga, a fascite plantar. Ela vem, ela volta. No momento, estou me livrando dela. É chato à beça. Não recomendo". 

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