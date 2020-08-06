Andréa Beltrão ganha joias do acervo de Hebe Camargo: 'Família deu'

Acostumada a um estilo mais casual - sem saltos altos - Andréa chegou a ter uma fascite plantar de tanto usar os saltões para interpretar a diva da TV. "Dói para caramba e é difícil de ficar boa, mas a gente consegue ficar boa com muita fisioterapia. É uma coisa chata e, muitas vezes, vem do uso de salto alto. Como usei muito salto alto neste período de gravações - e também ao longo da minha vida - acabei adquirindo essa minha amiga, a fascite plantar. Ela vem, ela volta. No momento, estou me livrando dela. É chato à beça. Não recomendo".