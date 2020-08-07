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Filho de Hebe Camargo diz que nunca falou de sexo com a mãe

Com parte da relação mostrada em Hebe, série da Globo, Marcello Camargo falou ao Extra sobre a intimidade com a mãe

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 08:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 08:56
Marcello Camargo e a mãe, a apresentadora Hebe Camargo
Marcello Camargo e a mãe, a apresentadora Hebe Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @marcellocamargo
Marcello Camargo, filho único de Hebe Camargo, disse que nunca falou sobre sexo com a mãe, apesar da boa relação entre os dois. Ele só justifica que nunca teve vontade mesmo de falar do assunto com a apresentadora. 
"Minhas preferências sexuais cabem somente a mim, só dizem respeito a mim. Nunca falei sobre isso em casa. Isso nunca foi tema entre minha mãe e eu", disse o herdeiro em entrevista ao jornal Extra. 
Um pouco da relação de Marcello com a mãe é retratada em "Hebe", série da Globo, que atualmente vai ao ar nas noites de quinta-feira. "Tivemos uma relação maravilhosa. Apenas nunca tive vontade de falar de sexualidade com ela", defende. 

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Marcello é filho de Hebe e do primeiro marido da artista, Décio Capuano. A apresentadora morreu em 2012, aos 83 anos, vítima de câncer. 

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