Filho de Hebe Camargo diz que nunca falou de sexo com a mãe

Marcello Camargo, filho único de Hebe Camargo, disse que nunca falou sobre sexo com a mãe, apesar da boa relação entre os dois. Ele só justifica que nunca teve vontade mesmo de falar do assunto com a apresentadora.
"Minhas preferências sexuais cabem somente a mim, só dizem respeito a mim. Nunca falei sobre isso em casa. Isso nunca foi tema entre minha mãe e eu", disse o herdeiro em entrevista ao jornal Extra.
Um pouco da relação de Marcello com a mãe é retratada em "Hebe", série da Globo, que atualmente vai ao ar nas noites de quinta-feira. "Tivemos uma relação maravilhosa. Apenas nunca tive vontade de falar de sexualidade com ela", defende.
Marcello é filho de Hebe e do primeiro marido da artista, Décio Capuano. A apresentadora morreu em 2012, aos 83 anos, vítima de câncer.