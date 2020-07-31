Filho de Hebe abre mansão e revela capela construída em segredo

Filho único de Hebe Camargo, Marcello Camargo tem usado a casa da apresentadora, em São Paulo, como cenário de entrevistas que tem feito durante a quarentena para seu canal do YouTube, o Café Com Selinho. O herdeiro de 54 anos recebe amigos e personalidades na sala de jantar, cozinha e jardim da mansão onde a mãe viveu, que segue praticamente intacta.
É, também, uma chance de fãs e internautas conhecerem um pouco mais de Hebe, que teve inclusive sua história contada em nova série da Globo que estreou nesta quinta (30) nas telinhas de todo o Brasil.
Um dos lugares escolhidos por Marcelo é a capela construída dentro do imóvel de luxo, que foi inaugurada em 2011. Na segunda-feira que antecedeu sua morte, no dia 20 de setembro de 2012, foi realizada ali uma missa pelo padre Marcelo Rossi.
"Ela desceu até a capela, com dificuldades, mas linda, sempre cheirosa. Foi um momento lindo e emocionante", disse o filho da Gracinha do Brasil em conversa com Cláudio Pessutti, sobrinho da apresentadora e fiel escudeiro da estrela da TV, que revelou que a capela foi construída em segredo.
"Hebe recebia muitas imagens de fãs e das viagens que ela fazia, como as que fez para Fátima, em Portugal. Encomendei o projeto de um santuário, mas não seria suficiente para tantos objetos. Eu tinha levado um cartão vermelho dela porque ela não aguentava mais obra em casa. Resolvemos então fazer escondido, de surpresa. Antes da reforma, aqui era o antigo quarto dos funcionários. A obra da capela levou dois anos porque só podia ser feita quando ela estava viajando ou trabalhando fora", explicou ele.