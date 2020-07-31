Filho de Hebe abre mansão e revela capela construída em segredo

"Ela desceu até a capela, com dificuldades, mas linda, sempre cheirosa. Foi um momento lindo e emocionante", disse o filho da Gracinha do Brasil em conversa com Cláudio Pessutti, sobrinho da apresentadora e fiel escudeiro da estrela da TV, que revelou que a capela foi construída em segredo.

"Hebe recebia muitas imagens de fãs e das viagens que ela fazia, como as que fez para Fátima, em Portugal. Encomendei o projeto de um santuário, mas não seria suficiente para tantos objetos. Eu tinha levado um cartão vermelho dela porque ela não aguentava mais obra em casa. Resolvemos então fazer escondido, de surpresa. Antes da reforma, aqui era o antigo quarto dos funcionários. A obra da capela levou dois anos porque só podia ser feita quando ela estava viajando ou trabalhando fora", explicou ele.