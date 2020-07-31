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Masterchef Junior

Astro mirim de reality descobre tumor três anos após ficar órfão

Ben Watkins enfrenta um tumor raro e é tratado em hospital de Chicago, nos Estados Unidos

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 08:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 08:55
O participante do Masterchef Juniot 2016 Ben Watkins
O participante do Masterchef Juniot 2016 Ben Watkins Crédito: FOX/Reprodução
Ben Watkins foi recém-diagnosticado com Fibro Histiocitoma Angiomatóide, um tipo de tumor raro que costuma surgir mais em crianças e adolescentes. O menino de 13 anos, segundo informações da revista Quem, ficou conhecido após participar da 6ª temporada do reality Masterchef Juniot, em 2016. 
Em uma campanha na plataforma GoFundMe, os avós da criança afirmam que ele recebe tratamento de um hospital de Chicago, nos Estados Unidos, e pedem doações para o ex-Masterchef. 

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A página foi criada em 2017, inicialmente, pedindo apoio ao Ben após ele perder os dois pais alguns meses após o reality culinário. À época, seu pai, Mike Watkins, matou a esposa, Leila Edwards, com um tiro antes de tirar a própria vida. 
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