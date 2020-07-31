Astro mirim de reality descobre tumor três anos após ficar órfão

O participante do Masterchef Juniot 2016 Ben Watkins Crédito: FOX/Reprodução

Ben Watkins foi recém-diagnosticado com Fibro Histiocitoma Angiomatóide, um tipo de tumor raro que costuma surgir mais em crianças e adolescentes. O menino de 13 anos, segundo informações da revista Quem, ficou conhecido após participar da 6ª temporada do reality Masterchef Juniot, em 2016.

Em uma campanha na plataforma GoFundMe, os avós da criança afirmam que ele recebe tratamento de um hospital de Chicago, nos Estados Unidos, e pedem doações para o ex-Masterchef.