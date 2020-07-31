Morre funkeira MC Atrevida após fazer procedimento estético

Fernanda Rodrigues, conhecida como MC Atrevida, morreu aos 44 anos após fazer hidrolipo Crédito: Reprodução/Instagram

Fernanda Rodrigues, que artisticamente atendia por MC Atrevida, morreu dez dias depois de fazer um procedimento estético em uma clínica do Rio de Janeiro. Aos 44 anos, segundo informações da revista Quem, ela realizou uma lipoescultura para retirar o excesso de gordura das costas e injetar nos glúteos.

Wania Tavares, dona da clínica onde aconteceu o procedimento, chegou a se pronunciar pelas redes sociais. Disse estar tranquila e que irá aguardar o laudo da morte da cliente. Eu não gostaria de falar agora, eu gostaria de esperar os laudos. Porém, como vai sair na TV, eu já vou explanando porque vocês têm o direito de já saber. Uma MC fez um procedimento de hidrolipo, que é um enxerto de bumbum, na minha clínica, vinha relatando que estava doendo, se sentindo mal, fomos acompanhando o processo", começou.

Em seguida, também disse: "Estou sem advogado ainda. Eu estou com a minha consciência supertranquila quanto ao procedimento, que foi feito corretamente.