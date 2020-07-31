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Hidrolipo

Morre funkeira MC Atrevida após fazer procedimento estético

Artista de 44 anos se submeteu a uma hidrolipo, mas deu entrada em hospital após ter fortes dores e não resistiu a complicações do procedimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 08:48

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 08:48

Fernanda Rodrigues, conhecida como MC Atrevida, morreu aos 44 anos após fazer hidrolipo
Fernanda Rodrigues, conhecida como MC Atrevida, morreu aos 44 anos após fazer hidrolipo Crédito: Reprodução/Instagram
Fernanda Rodrigues, que artisticamente atendia por MC Atrevida, morreu dez dias depois de fazer um procedimento estético em uma clínica do Rio de Janeiro. Aos 44 anos, segundo informações da revista Quem, ela realizou uma lipoescultura para retirar o excesso de gordura das costas e injetar nos glúteos. 
Wania Tavares, dona da clínica onde aconteceu o procedimento, chegou a se pronunciar pelas redes sociais. Disse estar tranquila e que irá aguardar o laudo da morte da cliente. Eu não gostaria de falar agora, eu gostaria de esperar os laudos. Porém, como vai sair na TV, eu já vou explanando porque vocês têm o direito de já saber. Uma MC fez um procedimento de hidrolipo, que é um enxerto de bumbum, na minha clínica, vinha relatando que estava doendo, se sentindo mal, fomos acompanhando o processo", começou. 
Em seguida, também disse: "Estou sem advogado ainda. Eu estou com a minha consciência supertranquila quanto ao procedimento, que foi feito corretamente. 

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Após mais dias com fortes dores, a funkeira foi levada para hospital. A Secretaria de Saúde informou que a paciente deu entrar na emergência dia 26 de julho com fortes dores. "A paciente foi encaminhada para UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado grave, mas morreu no dia seguinte", diz, nota enviada à Quem sobre o caso. 

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