Andréa Beltrão surge como Hebe Camargo em primeira foto oficial do filme

Andreá Beltrão como Hebe Camargo na primeira foto oficial do filme Crédito: Jonas Tucci / Warner Bros. Pictures

As filmagens do longa sobre a vida de Hebe Camargo já começaram e a Warner Bros Studios divulgou a primeira foto oficial. A imagem mostra a atriz Andréa Beltrão caracterizada para viver a apresentadora, que conquistou o Brasil desde a sua estreia, ainda como cantora, na Rádio Tupi, em 1940.

A produção, que se passa na década de 1980, terá como pano de fundo um retrato dos costumes, da cultura e da política do Brasil pelo olhar dela. Além da Warner, estão envolvidas no projeto a Loma Filmes, a Labrador Filmes, a 20TH Century Fox e a Globo Filmes.

Com direção de Maurício Farias e roteiro de Carolina Kotscho, o filme mostrará Hebe determinada a assumir o controle de sua carreira em uma época em que o machismo era vigente na sociedade e dificultava a vida de mulheres independentes como ela.