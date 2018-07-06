Andréa Beltrão surge como Hebe Camargo em primeira foto oficial do filme

As filmagens do longa sobre a vida de Hebe Camargo já começaram e a Warner Bros Studios divulgou a primeira foto oficial. A imagem mostra a atriz Andréa Beltrão caracterizada para viver a apresentadora, que conquistou o Brasil desde a sua estreia, ainda como cantora, na Rádio Tupi, em 1940.
A produção, que se passa na década de 1980, terá como pano de fundo um retrato dos costumes, da cultura e da política do Brasil pelo olhar dela. Além da Warner, estão envolvidas no projeto a Loma Filmes, a Labrador Filmes, a 20TH Century Fox e a Globo Filmes.
Com direção de Maurício Farias e roteiro de Carolina Kotscho, o filme mostrará Hebe determinada a assumir o controle de sua carreira em uma época em que o machismo era vigente na sociedade e dificultava a vida de mulheres independentes como ela.
O elenco ainda tem Marco Ricca, Caio Horowicz, Danton Mello, Gabriel Braga Nunes, Danilo Grangheia, Otávio Augusto, Claudia Missura, Karine Telles e Daniel Boaventura.