'A Fazenda 12': Cartolouco diz que adestrará animais: 'Começando pelo Biel'

Ex-jornalista da Globo, Cartolouco usou as redes sociais para comemorar sua participação em "A Fazenda 12". No post, o participante disse que estava realizando um sonho e prometeu fazer muita bagunça. Ele ainda brincou com as tarefas diárias às que terá que se dedicar no período em que se mantiver confinado no reality da Record.
Cartolouco também disse que vai ensinar algumas músicas para Mariano, dupla de Munhoz que está confinada, e prometeu flertar apenas com a permissão de Carol Portaluppi, que indicou ser um amor platônico desde os tempos de Grupo Globo.
"Para quem não acredita nos seus sonhos aqui vai o recado: O peão tá on! Chegou a hora de ver o torcedor mais apaixonado e maluco do país zoar tudo aquilo e mais um pouco em A Fazenda. Vai ter adestramento de animais, começando com o Biel, flerte só se a Carol Portaluppi liberar e, quem sabe, ele não ensina até para o Mariano algumas canções? Começando com essa daqui: 'Bom dia! O Cartolouco entrou na Fazendinha!", publicou o jornalista, em suas redes sociais, que têm sido administradas por terceiros durante sua estada no reality.