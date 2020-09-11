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Bianca Bin diz que pandemia fortaleceu relação com Sergio Guizé

O casal atualmente está localizado no interior de São Paulo para priorizar a segurança e a qualidade de vida

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 08:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 08:51
Bianca Bin e o marido, Sérgio Guizé, em cena de O Outro Lado do Paraíso, novela da Globo
Bianca Bin e o marido, Sérgio Guizé, em cena de O Outro Lado do Paraíso, novela da Globo Crédito: Globo/Raquel Cunha
A atriz Bianca Bin, 30, se diz preparada para passar o resto da vida com o marido, o também ator Sergio Guizé, 40, com quem está desde 2018 após a novela "O Outro Lado do Paraíso".
Em entrevista à revista Vogue, revelou que a pandemia trouxe forças e a certeza de que foram feitos um para o outro. "Brinco com ele que se estamos resistindo à isso tudo podemos, sim, ficar velhinhos juntos. Estamos morrendo de saudades de viajar, mas também amamos uma rotina. Não estamos fugindo dela, não, mas encarando de frente", disse.
Porém, a pandemia também trouxe, segundo ela, muita dor de cabeça. "Dizem que essa é a segunda prova de um casamento para saber se a relação resiste ou não. A primeira é a própria festa de casamento. Como eu e Guizé somos ansiosos, não fizemos a primeira prova e já fomos direto para a de fogo: a obra. Conseguimos juntos, finalmente, finalizar", revelou.
O casal atualmente está localizado no interior de São Paulo para priorizar a segurança e a qualidade de vida. "Podermos viver mais conectados com nossas raízes e com a natureza. Sabemos o quanto somos privilegiados, por podermos estar em quarentena todo esse tempo, reclusos num lugar com espaço, pomar, horta, plantas, pássaros e nossos bichos."

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A atriz também comentou sobre a conexão com seu parceiro. "A sensação é quanto mais aprofundamos nossa relação, mais conectados estamos com nós mesmos. Quanto mais eu me faço bem e aprendo a cuidar de mim, melhor companheira eu sou para o outro. E vice-versa. É um aprendizado constante e diário se relacionar", completou.

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