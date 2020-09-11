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Polêmica!

'A Fazenda 12': Biel fatura carro em prova com xingamentos

Luiza chegou a chamar o cantor de babaca ao ser eliminada por ele

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 08:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 08:36
Participantes jogam ao vivo na A Fazenda 12
Participantes jogam ao vivo na A Fazenda 12 Crédito: Record TV/Reprodução
Biel, Mariano e Mirella faturaram os mais valiosos prêmios da primeira prova da edição 12 de A Fazenda (Record). Biel, aliás, levou o maior deles: um carro 0 km.
Na prova, os peões tinham primeiramente de apontar para o outro peão que não poderia participar da prova. Uma forma de montar um conflito entre eles. Apenas dez participantes puderam participar e os outros dez foram eliminados.
Por sorteio, Mirella eliminou Fernandinho; Victória eliminou Lidi; Lucas Maciel tirou Rodrigo; Jojo eliminou da prova a Raíssa; Biel eliminou a Luiza, e ela o chamou de babaca ao vivo; Juliano tirou a Carol; Mariano votou no Cartolouco; JP eliminou Lipe; Tays eliminou Stéfani, e Jake tirou o Mateus da disputa.
Em seguida, com os participantes escolhidos para jogar, foi dada a largada para um game de prêmios. A cada rodada eles tinham de respeitar alguns comandos, como trocar alguém de lugar ou resgatar algum eliminado. Lucas Maciel, por exemplo, resgatou Luiza e tirou o Biel do páreo. Depois, o cantor voltou ao jogo puxado por Juliano.
Ao final das trocas, Biel ficou no baú 7 e levou o carro. Maciel ganhou R$ 9.000, Juliano ganhou R$ 7.000, Mariano, R$ 8.000. Mirella levou R$ 10.000. Victória levou a imunidade da roça.

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MAIS BRIGAS

A edição desta quinta-feira (10) também mostrou as primeiras brigas da edição. Raíssa não gostou quando Luiza Ambiel sentou na cama dela após vir de fora da casa. Segundo ela, não era legal sujar a cama após mexer com os animais. Os ânimos entre as duas ficaram aflorados.
Luiza também discutiu com Biel. O motivo: o modo como ele estava cuidando das vacas. Para Luiza, ele não deveria ter feito alguns procedimentos que fez. Em certo momento, ambos levantaram a voz no local onde estavam os animais e isso causou ainda mais divergências entre ambos. Biel disse que Luiza não respeitava os animais.
Com isso, Luiza se tornou um alvo da casa e possivelmente será bem votada na formação da roça.

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