'A Fazenda 12': Cartolouco sugere bariátrica a Jojo Todynho

Ceglia pareceu concordar com a afirmação: "Não sei, cara, tá pesado ali. Tem que avaliar a situação". E Cartolouco insistiu: "Naturalmente, não dá (para perder peso)?". E Ceglia reiterou: "Naturalmente dá. Tem que ter uma academia, para o metabolismo andar. Mas o médico é quem tem que ir analisando. Não tem regra".