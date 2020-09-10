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Acusado de gordofobia

'A Fazenda 12': Cartolouco sugere bariátrica a Jojo Todynho

Ex-jornalista da Globo foi acusado de gordofobia por internautas que acompanham o reality da Record

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 11:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 11:38
"A Fazenda 12": Cartolouco e Juliano Ceglia conversam na cozinha Crédito: Record/Reprodução
Cartolouco teve uma conversa polêmica com Juliano Ceglia pouco antes de ser acusado de gordofobia por internautas que acompanham "A Fazenda 12". Os peões entraram na cozinha da casa e o ex-jornalista da Globo passou a elogiar as mulheres do jogo. 
"Tem uns corpos muito bonitos aqui, cara, umas meninas muito bem cuidadas", começou. Em seguida, ele comentou sobre Jojo: "Mas vem cá... Você não acha que ela deveria fazer uma bariátrica? Não é perigoso, não?". 

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Ceglia pareceu concordar com a afirmação: "Não sei, cara, tá pesado ali. Tem que avaliar a situação". E Cartolouco insistiu: "Naturalmente, não dá (para perder peso)?". E Ceglia reiterou: "Naturalmente dá. Tem que ter uma academia, para o metabolismo andar. Mas o médico é quem tem que ir analisando. Não tem regra". 

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