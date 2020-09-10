'A Fazenda 12': Cartolouco sugere bariátrica a Jojo Todynho

Cartolouco teve uma conversa polêmica com Juliano Ceglia pouco antes de ser acusado de gordofobia por internautas que acompanham "A Fazenda 12". Os peões entraram na cozinha da casa e o ex-jornalista da Globo passou a elogiar as mulheres do jogo.
"Tem uns corpos muito bonitos aqui, cara, umas meninas muito bem cuidadas", começou. Em seguida, ele comentou sobre Jojo: "Mas vem cá... Você não acha que ela deveria fazer uma bariátrica? Não é perigoso, não?".
Ceglia pareceu concordar com a afirmação: "Não sei, cara, tá pesado ali. Tem que avaliar a situação". E Cartolouco insistiu: "Naturalmente, não dá (para perder peso)?". E Ceglia reiterou: "Naturalmente dá. Tem que ter uma academia, para o metabolismo andar. Mas o médico é quem tem que ir analisando. Não tem regra".