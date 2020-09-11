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Tarcísio Meira e Glória Menezes não têm contrato renovado na Globo

O casal, um dos mais tradicionais da teledramaturgia da Globo, entrou na emissora em 1967

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 09:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 09:11
Os atores Tarcísio Meira e Glória Menezes
Os atores Tarcísio Meira e Glória Menezes Crédito: Globo / Joao Miguel Junior
Tarcísio Meira e Glória Menezes, um dos casais de maior peso e renome da televisão brasileira, não tiveram os contratos renovados com a Globo. Segundo informações do Estadão, a emissora decidiu não renovar os contratos dos artistas em 2020 e a nota oficial, emitida pela rede, não menciona a palavra "demissão".
Tarcísio e Glória, com quem tivemos uma longa parceria de sucesso, têm abertas as portas para projetos em nossas múltiplas plataformas. Nos últimos anos, temos tomado uma série de iniciativas para preparar a empresa para os desafios do futuro. Com isso, temos evoluído nos nossos modelos de gestão, de criação, de produção e de desenvolvimento de negócios. Em sintonia com as transformações do mercado, a Globo vem adotando novas dinâmicas com seus talentos, diz o comunicado, divulgado pela colunista Patrícia Kogut
Tarcísio e Glória entraram na Globo em 1967 na novela Sangue e Areia, de Janete Clar. Assim como outras estrelas da emissora que não tiveram contratos renovados, o casal ainda pode trabalhar na empresa por obra fechada, sem vínculo a longo prazo. 

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Glória completa 86 anos em outubro deste ano e está no ar com a reprise de Totalmente Demais, de 2015. Tarcísio, de 84 anos, interpretou o último papel na emissora há dois anos, em Orgulho e Paixão. 

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