Tarcísio Meira e Glória Menezes não têm contrato renovado na Globo

Tarcísio Meira e Glória Menezes, um dos casais de maior peso e renome da televisão brasileira, não tiveram os contratos renovados com a Globo. Segundo informações do Estadão, a emissora decidiu não renovar os contratos dos artistas em 2020 e a nota oficial, emitida pela rede, não menciona a palavra "demissão".
Tarcísio e Glória, com quem tivemos uma longa parceria de sucesso, têm abertas as portas para projetos em nossas múltiplas plataformas. Nos últimos anos, temos tomado uma série de iniciativas para preparar a empresa para os desafios do futuro. Com isso, temos evoluído nos nossos modelos de gestão, de criação, de produção e de desenvolvimento de negócios. Em sintonia com as transformações do mercado, a Globo vem adotando novas dinâmicas com seus talentos, diz o comunicado, divulgado pela colunista Patrícia Kogut.
Tarcísio e Glória entraram na Globo em 1967 na novela Sangue e Areia, de Janete Clar. Assim como outras estrelas da emissora que não tiveram contratos renovados, o casal ainda pode trabalhar na empresa por obra fechada, sem vínculo a longo prazo.
Glória completa 86 anos em outubro deste ano e está no ar com a reprise de Totalmente Demais, de 2015. Tarcísio, de 84 anos, interpretou o último papel na emissora há dois anos, em Orgulho e Paixão.